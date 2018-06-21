Мун Чжэ Ин оценил роль РФ в урегулировании на Корейском полуострове

Россия играет значимую роль в урегулировании на Корейском полуострове, считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Россия - краеугольный камень на пути к достижению мира на Корейском полуострове и процветанию Северо-Восточной Азии", - цитирует ТАСС заявление главы южнокорейского государства, которое он сделал в ходе выступления в Государственной Думе.

По словам политика, в настоящий момент Южная Корея, США и КНДР нацелены на сотрудничество. Пхеньян при этом предпринимает реальные меры по полной денуклеаризации.

Мун Чжэ Ин акцентировал внимание на том, что кооперация России с Южной Кореей и КНДР может стать основой для системы безопасности в Северо-Восточной Азии.

Руководитель РК Мун Чжэ Ин сегодня начал свой трехдневный визит в Россию. В ходе поездки глава южнокорейского государства проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также посетит матч чемпионата мира по футболу с участием сборных Южной Кореи и Мексики.