Господин президент, спасибо за возможность встретиться с вами. Мы встречаемся в вашей резиденции, Голубом доме, буквально за несколько часов до вашей поездки в Москву с государственным визитом. Это уже третья встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что вы ждете от этого визита? И поскольку это уже ваша третья встреча, как складывается ваш личный контакт с нашим президентом?

Мун Чжэ Ин: У России и Южной Кореи существует большой потенциал, который еще не исчерпан. Фото: Reuters

Мун Чжэ Ин: Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу поздравить Россию с проведением чемпионата мира по футболу-2018. Удачные выступления ее сборной помогают придать этому событию атмосферу праздника. Команда РФ уже в первом матче забила пять голов, устроив настоящий праздник для всех россиян. Желаю вашей сборной продолжать в том же духе и добиться прекрасных результатов.

Спасибо за ваши добрые слова, господин президент. Надеюсь, что сборной Кореи повезет во время вашего визита в игре с Мексикой.

Мун Чжэ Ин: Спасибо большое за ваши слова. Мы возлагаем большие надежды на вторую игру. Надеюсь, что наши команды - и российская, и корейская - сыграют хорошо и встретятся друг с другом в полуфинале.

Как говорят в России, постучим по дереву.

Мун Чжэ Ин: У нас с президентом Путиным общее видение перспектив мира и процветания на Евразийском континенте. У господина президента своя политика по развитию Дальневосточного региона РФ и Сибири, моя же политика нацелена на развитие сотрудничества с восточными странами, в том числе и с Россией. У этих политик много общего. При этом Россия для Кореи является очень важным партнером для совместного развития в будущем.

У нас с президентом Путиным общая цель: установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязатально приведет к активизации экономического сотрудничества не только двух Корей. В дальнейшем мы можем вовлечь в этот процесс Россию. При установлении системы мира на Корейском полуострове мы сможем говорить об установлении многостороннего механизма обеспечения безопасности в нашем регионе. Мы должны стремиться к этому. Могу констатировать, что мы с президентом Путиным разделяем в этом смысле общую цель и единое мнение, и мы вместе стремимся к этому.

Вплоть до сегодняшнего дня Россия оказывала нам активную помощь на этом направлении. Например, она активно поддерживала санкции в отношении Северной Кореи в рамках Совбеза ООН и в полной мере выполняла их.

Путин также всегда говорил о необходимости решения проблем Корейского полуострова исключительно мирным путем.

Господин президент, вы как-то сказали, что не спали ночь с 11 на 12 июня, поскольку 12 июня был саммит в Сингапуре президента Трампа и председателя Кима. Как вы оцениваете результаты этого саммита и насколько эти результаты стоили вашей бессонной ночи?

Мун Чжэ Ин: Результаты саммита США и КНДР в Сингапуре, откровенно говоря, превысили все ожидания. Встреча оказалась плодотворной. Противостояние и конфликты между Северной Кореей и США продолжались 70 лет. Теперь пришло время, когда эти две страны должны отойти от взаимной враждебности. Перед нами открывается новая историческая эпоха, когда мы можем установить систему прочного мира в регионе.

По итогам саммита Север заявил, что готов к полной денуклеаризации, а США подтвердили готовность предоставить гарантии безопасности Пхеньяну.

Обе стороны должны теперь быстрыми темпами выполнить эти договоренности. Сейчас ведутся переговоры на рабочем уровне между Югом и Севером, между Северной Кореей и США и вырабатываются меры по выполнению этих договоренностей.

Северная Корея в качестве демонстрации готовности закрыла свой ядерный полигон и высказалась за то, чтобы дополнительно закрыть исследовательский центр по разработке ракетных двигателей.

Север и Юг совместно прекратили вещание пропаганды на границе, Южная Корея уже демонтировала все пропагандистские сооружения. Сеул и Вашингтон достигли договоренности на время отложить совместные военные учения, пока идет мирный процесс. Возможно, в скором будущем Север вернет США прах американских солдат, погибших на ее территории. Такие мирные действия могут заложить основы для дальнейшего ускорения диалога между заинтересованными странами.

Призываю все заинтересованные стороны как можно скорее проводить в жизнь соответствующие меры. Северная Корея должна сделать конкретные шаги, а США должны предоставить всеобъемлющие гарантии безопасности.

Президент Мун Чжэ Ин: Россия для Кореи является очень важным партнером для совместного развития в будущем

Справедливости ради надо сказать, что этому саммиту между президентом Трампом и председателем Кимом предшествовала ваша историческая встреча с председателем Кимом 27 апреля на границе Южной и Северной Кореи. Вы тогда сделали символический и в то же время исторический шаг на территорию Северной Кореи. Какие у вас впечатления от этого саммита? Насколько вы им довольны и как планируете дальнейшее развитие ваших отношений с председателем Кимом, Южной Кореи и Северной Кореи?

Мун Чжэ Ин: Председатель Ким Чен Ын, несмотря на его молодость, показался мне очень вежливым и откровенным человеком. Он отнесся ко мне как и должен был относиться к старшему, с уважением. Мы вели с ним долгие откровенные беседы. В результате очень многое было достигнуто, но, к сожалению, есть некоторые пункты, которые мы не успели включить в итоговый документ. Но все равно по этим темам мы подтвердили общее понимание.

В ходе саммита председатель Ким Чен Ын продемонстрировал свою твердую убежденность в необходимости денуклеаризации Северной Кореи. Он сказал, что может отказаться от всех ядерных программ, если получит гарантии безопасности и сохранения своего режима. Он также проявил большую заинтересованность к экономическому развитию своей страны.

Президент РК Мун Чжэ Ин (на фото - слева) в интервью Михаилу Гусману рассказал о перспективах трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР. Фото: ТАСС

Итоговый документ, Пханмунджомская декларация, отражает стремление лидеров Севера и Юга к достижению мира, стабильности и процветания Корейского полуострова.

Экономическое сотрудничество между Югом и Севером должно быть дополнено экономическим сотрудничеством с Россией в виде трехстороннего взаимодействия. По этому поводу мы с председателем Ким Чен Ыном также нашли общий язык.

Вы упомянули о трехсторонних проектах с участием Южной Кореи, Северной Кореи и России. Насколько я знаю, вы в телефонном разговоре с президентом Путиным об этом говорили. Это может быть электросеть, железная дорога, газопровод. Какие из этих проектов вам кажутся наиболее перспективными?

Мун Чжэ Ин: У России и Южной Кореи существует большой потенциал в том, что касается экономических, гуманитарных, культурных и туристических обменов. Он еще не исчерпан. Мы можем привлечь и Северную Корею к этому сотрудничеству после установления в регионе режима прочного мира. Думаю, что это обязательно поможет в том числе и ее экономическому развитию.

Что касается трехстороннего сотрудничества, это могут быть такие крупные проекты, как соединение железных дорог и линий электропередачи, строительство газопровода. Их осуществление возможно при наличии необходимых условий.

После соединения транскорейской железной дороги она может выйти на Транссибирскую магистраль. В этом случае грузопоток из Южной Кореи может пойти через Транссиб до Европы. Это принесет экономическую выгоду не только Южной и Северной Корее, но и России.

Мы можем также протянуть газопровод через Северную Корею, и тогда получать российский газ сможет не только Южная Корея: мы сможем, например, транспортировать его дальше в Японию.

Мы можем также осуществить план соединения линий электропередачи, что позволит нам получать произведенную на территории России электроэнергию. Она также может поставляться таким образом не только в Северную и Южную Корею, но и в Японию. Осуществление этих планов поможет приблизить экономическое процветание всех стран Евразийского континента.

Вы и президент Путин дали высокую оценку экономическим связям между нашими странами, и это, конечно, справедливо. Чуть ли не в каждом российском доме есть хоть что-то, произведенное в Южной Корее: телевизор, телефон, стиральная машина, чайник, некоторые ездят на корейских машинах. Выступая на Восточном экономическом форуме, вы рассказали о "девяти мостах", которые надо навести между Кореей и Россией. Какие из этих "мостов" вы считаете приоритетными, какие уже построены, а какие еще предстоит возвести?

Мун Чжэ Ин: Российско-корейское экономическое сотрудничество может развиваться по самым разным направлениям. Самые приоритетные из них я озвучил в прошлом году в ходе третьего Восточного экономического форума. Мы назвали их "девятью мостами сотрудничества". Это железная дорога, газ, электроэнергия, строительство портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, рыболовство, судостроение и так далее.

По этим направлениям у нас есть большой потенциал, к реализации которого мы должны стремиться. Необходимо сосредоточенно развивать сотрудничество именно по приоритетным направлениям с российской стороной. В прошлом году при президентской администрации начал работу Комитет по северному экономическому сотрудничеству, через который идет экономическое взаимодействие с Россией.

В свою очередь, в России мы совместно создаем платформы для сотрудничества, в том числе Центр поддержки корейских инвесторов на Дальнем Востоке, учрежден День корейского инвестора в дальневосточных регионах и так далее.

В наших странах работает межправительственная комиссия, которая обсуждает самые разные вопросы экономического сотрудничества. Как раз сейчас готовятся документы, которые могут быть подписаны в рамках моего визита в Россию. В этом участвуют не только правительства двух стран, но и заинтересованные организации и частные предприятия.

Касаясь перспектив сотрудничества, скажу, что в скором будущем нам необходимо будет договориться о конкретном плане действий по выполнению этих задач. Мы можем подписать план действий. Насколько я знаю, межправкомиссия сейчас как раз готовит такой документ, и я надеюсь, что к четвертому ВЭФ в сентябре этого года он будет подписан.

Могу сказать, что благодаря такому ускорению экономического сотрудничества между нашими странами объем двусторонней торговли достиг 19 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 40 процентов. Я считаю, что это только начало. Еще раз скажу, что у нас есть большой потенциал, который еще не исчерпан.

Господин президент, экономика очень важна, но не менее важны и очень ценятся нашими народами культурные связи. У нас очень много проектов по их развитию: в Корее проводятся праздники российской культуры, проходят праздники корейской культуры в России. Хотелось бы, чтобы вы дали свою оценку этой части нашего сотрудничества, и в этой связи еще один вопрос. В Корее удивительные праздники, самые разные. В России отмечают День российской письменности, а в Корее есть замечательный праздник - День хангыля, корейского алфавита. Откуда он взялся, как вы его отмечаете, и вообще какие ваши любимые праздники?

Мун Чжэ Ин: Говорят, что хангыль - самый научный и логичный алфавит в мире. Его создал правитель Седжон, известный своей большой любовью к подданным, чтобы передать свои мысли на письме. Хангыль уникален. Это единственный в мире алфавит, который имеет точную дату создания и известного автора. Это записано в исторических летописях. Поэтому мы придаем этому большое значение и даже отмечаем в стране день создания хангыля как национальный праздник.

Помимо этого у нас есть два традиционных любимых народом праздника. Один из них - это Новый год по лунному календарю, который в Корее называется Сольналь. В этот день мы собираемся вместе с родственниками, едим вместе ттоккук - суп из рисовой лепешки, делимся друг с другом пожеланиями добра.

Второй праздник - это Чхусок, праздник урожая. Он отмечается осенью, после окончания полевых работ. Тогда мы собираемся вместе с родственниками, трапезничаем, благодарим друг друга.

Ключевой вопрос

Людей, достигших вершины, мы обычно называем успешными. Господин президент, вы тоже относитесь к таким людям. Какие слова поддержки вы могли бы сказать молодым людям из Республики Корея и России, желающим достичь высот в жизни?

Мун Чжэ Ин: У любого человека есть гора, на которую он хочет взойти. Найти такую гору и бросить ей вызов - это право молодого человека. Поиск и отход от общепринятых стереотипов - это нормальное явление. Если человек сам находит свой путь, то и время поиска нельзя назвать потерянным временем. Время меняется очень быстро. Будущее, которое привлекает молодое поколение, полностью отличается от того, что мы имеем сейчас. И когда молодой человек сам преодолевает вызов, это само по себе становится для него важным опытом, который придает ему силы.

Что касается советов и поддержки молодого поколения, то важно помнить о роли и ответственности старшего поколения. Необходимо создать условия для справедливой конкуренции и дать шанс подняться даже тем, кто потерпел провал. Я думаю, что роль нашего поколения должна заключаться в том, чтобы молодежь в полной мере могла бы преодолеть вызовы в новых сферах жизни и чувствовала уверенность в достижимости осуществления цели.

Известно, что очень многие граждане Кореи исповедуют различные религии и живут в соответствии с религиозными предписаниями. Господин президент, вы - верующий католик. Что вы думаете о духовных ценностях корейцев? Какое место занимает религия в вашей жизни?

Мун Чжэ Ин: Наиболее важной ценностью для нас является мир. За свою историю Корея пережила много трудностей. Наше твердое намерение заключается в том, чтобы не допустить новой войны на Корейском полуострове. К счастью, недавно состоялся северокорейско-американский саммит, прошедший вскоре после межкорейской встречи на высшем уровне. Таким образом, сокровенное желание корейцев об установлении мира становится вполне достижимым. Поддержка со стороны стран-соседей, включая Россию, придает нам силы.

Что касается моей религиозности, то она, прежде всего, проявляется в стремлении к миру. Мои родители были беженцами, которые в ходе Корейской войны потеряли свою землю. Моей семье, потерявшей всех своих соседей, оказывали поддержку католические монахини. Раны, нанесенные войной, зажили, и мы смогли ощутить ценность мира. В знак благодарности сначала моя мать стала верующей католичкой. Я также был крещен, когда учился в третьем классе. Все граждане Республики Корея молятся о мире.

Спасибо большое, господин президент, за эту беседу. Прежде чем мы попрощаемся, могу ли я вас попросить накануне вашего визита сказать идущие от сердца слова российским телезрителям, российскому народу?

Мун Чжэ Ин: Обычно люди думают, что Сеул и Москва находятся очень далеко друг от друга. Это действительно очень далеко: чтобы добраться до российской столицы, надо девять часов лететь на самолете.

Но, с другой стороны, это не так, потому что Корейский полуостров граничит с РФ и мы являемся соседями. Российский Дальний Восток находится близко к Корее. Поэтому Россия и Корея могут и должны быть партнерами на пути к установлению мира на Корейском полуострове, созданию механизма многосторонней безопасности в регионе Северо-Восточной Азии, достижению совместного процветания Евразийского континента.

В прошлом году число взаимных визитов граждан двух стран составило 510 тыс. человек. В Корее сейчас проявляют большой интерес к России, много корейцев как туристы отправляются туда путешествовать. Надеюсь, что и больше россиян будет посещать нашу страну. Приезжайте к нам в Корею!

Опрос

Россия и Южная Корея могут стать стратегическими партнерами. Такого мнения придерживаются 57 процентов россиян, свидетельствуют результаты майского опроса ВЦИОМ.

Точно так же думают и 64 процента южнокорейцев (аналогичный опрос был проведен в республике в прошлом году). В качестве перспективных сфер взаимодействия граждане РФ, прежде всего, видят медицину, высокие технологии, торговлю. Жители Южной Кореи смотрят на Россию преимущественно как на партнера в сфере промышленности и энергетики, политики и дипломатии, передает РИА Новости.

Республика Корея становится более привлекательна для российских туристов: сейчас посетить страну выражают желание 56 процентов респондентов, в 2016 году таких было 48 процентов. В первую очередь туристы из РФ проявляют интерес к кухне и образу жизни южнокорейцев, а также к боевым искусствам и местной архитектуре.

Главным препятствием для развития двусторонних отношений и россияне (48 процентов), и корейцы (51 процент) считают сложную внешнеполитическую конъюнктуру.