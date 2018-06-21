21 июня в Алтайском крае стартовал традиционный Литературный фестиваль Роберта Рождественского. Его программа рассчитана на три дня. 23 июня на родине поэта в селе Косиха откроют памятник, который по просьбе дочери Рождественского Екатерины сделал скульптор Зураб Церетели.

Двухметровый памятник доставили на Алтай еще в мае. Несколько дней назад его установили на постамент около Центра патриотического воспитания и Мемориального музея поэта. Бронзовый Роберт Рождественский задумчиво смотрит вдаль. В краевом управлении по культуре и архивному делу в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнули, что Зураб Церетели изготовил памятник бесплатно.

В нынешних фестивальных мероприятиях участвует и Екатерина Рождественская. 20 июня, в день рождения отца, Екатерина Робертовна написала на своей страничке в одной из соцсетей: "Как же я по нему скучаю.... Сегодня отцу исполнилось бы 86 лет - возраст вообще никакой по сегодняшним меркам. А ушел 24 года назад, целая вечность. И знаете что, время совершенно не лечит. Самое важное то, что хоть и при жизни он был велик, а теперь во всей своей мощи увиделся на расстоянии - Роберт Рождественский - великий русский поэт, удивительно тонкий лирик, вечно современный гражданин, болеющий за свою страну и людей. И теперь нельзя его отодвинуть, замолчать, не упоминать. Это время прошло, хоть и было совсем недавно".

Хорошие, правильные слова, но справедливости ради надо отметить, что на Алтае Рождественского никогда не забывали. Нынешний фестиваль станет двенадцатым по счету. А лауреатом литературной премии имени Роберта Рождественского в этом году стал поэт из Москвы Виктор Кирюшин. Премия была учреждена в честь 80-летия Рождественского и вручается раз в два года. Виктор Кирюшин получит премию на знаменитом косихинском "Яре любви" - очень живописном уголке природы, где любят проводить праздники и отдыхать жители всего района. Помимо вручения премии гости и местные жители увидят концерт "Притяжение земли", фестиваль национальных культур и межрайонный песенный и поэтический фестивали, а также праздничный салют.

Между тем

Алтай - еще и родина Василия Шукшина. Екатерина Рождественская недавно обнародовала малоизвестную фотографию своего отца и Василия Макаровича, сделанную в больничных стенах. "Два алтайца, два соседа. Знаете, где это снято? В вестибюле больнички. Я пришла к отцу, они оба стоят и курят в вестибюле, хотя им обоим, конечно, врачи запретили. Ну, решили, что в отделении нельзя, но внизу-то можно! Оба от язвы вроде лечились. Отец-то точно, Шукшин - не помню..." - написала Екатерина Робертовна. Как подсказал нам известный шукшиновед, кандидат филологических наук, доцент Алтайского госуниверситета Дмитрий Марьин, фото это было сделано весной 1974 года. И у Василия Макаровича тоже были проблемы из-за язвы.