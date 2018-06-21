Новости

СМИ: ОПЕК продлит сделку с другими странами после 2018 года 23:39
В бельгийском зоопарке полицейские застрелили львицу 23:16
В Петербурге появилось граффити, посвященное Черчесову 23:15
Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по фехтованию 23:14
Лукашенко запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр 22:30
Иран досрочно покинул встречу комитета ОПЕК+ 22:10
В ГД и СФ ответили на призыв украинского генерала "достать ракетами Москву" 21:54
Игрок сборной Колумбии получил множество угроз из-за удаления на ЧМ-2018 21:25
Новак: Будущее сделки ОПЕК+ после 2018 года надо обсуждать уже сейчас 21:00
Болельщики еще могут получить билеты в бесплатные поезда на матчи плей-офф 20:50
Нефть подешевела на фоне предложения ОПЕК+ повысить добычу 20:50
Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика 20:49
Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу 20:20
Объявлены составы команд матча Аргентина - Хорватия 20:15
Алексей Груздев назначен замминистра промышленности и торговли 20:02
Заместителем главы Минпромторга стал Алексей Груздев 19:58
Принцесса Японии: Для меня большая честь быть в России 19:55
Рабочий день могут сократить на 1-4 часа 19:35
Житель Челябинска выиграл в лотерею больше 170 миллионов рублей 19:01
"Матч ТВ" установил рекорд по средней доле телесмотрения 19:00
В Липецке КамАЗ протаранил шесть машин на остановке 18:58
Европол предупредил об опасности роста терроризма в Европе 18:55
Пол Маккартни рассказал о своем новом альбоме Egypt Station 18:45
Супругу премьера Израиля обвинили в растрате госсредств 18:30
Крупнейший центр сертификации автомобилей будет создан в Подмосковье 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 22:53
Рубрика: Культура

Мы по нему скучаем

Памятник Роберту Рождественскому установят в его родном селе
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
21 июня в Алтайском крае стартовал традиционный Литературный фестиваль Роберта Рождественского. Его программа рассчитана на три дня. 23 июня на родине поэта в селе Косиха откроют памятник, который по просьбе дочери Рождественского Екатерины сделал скульптор Зураб Церетели.
Двухметровый памятник Роберту Рождественскому установили около Центра патриотического воспитания и Мемориального музея поэта. Фото: Григорий Зайцев Двухметровый памятник Роберту Рождественскому установили около Центра патриотического воспитания и Мемориального музея поэта. Фото: Григорий Зайцев
Двухметровый памятник Роберту Рождественскому установили около Центра патриотического воспитания и Мемориального музея поэта. Фото: Григорий Зайцев

Двухметровый памятник доставили на Алтай еще в мае. Несколько дней назад его установили на постамент около Центра патриотического воспитания и Мемориального музея поэта. Бронзовый Роберт Рождественский задумчиво смотрит вдаль. В краевом управлении по культуре и архивному делу в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнули, что Зураб Церетели изготовил памятник бесплатно.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Петербурге пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского

В нынешних фестивальных мероприятиях участвует и Екатерина Рождественская. 20 июня, в день рождения отца, Екатерина Робертовна написала на своей страничке в одной из соцсетей: "Как же я по нему скучаю.... Сегодня отцу исполнилось бы 86 лет - возраст вообще никакой по сегодняшним меркам. А ушел 24 года назад, целая вечность. И знаете что, время совершенно не лечит. Самое важное то, что хоть и при жизни он был велик, а теперь во всей своей мощи увиделся на расстоянии - Роберт Рождественский - великий русский поэт, удивительно тонкий лирик, вечно современный гражданин, болеющий за свою страну и людей. И теперь нельзя его отодвинуть, замолчать, не упоминать. Это время прошло, хоть и было совсем недавно".

Хорошие, правильные слова, но справедливости ради надо отметить, что на Алтае Рождественского никогда не забывали. Нынешний фестиваль станет двенадцатым по счету. А лауреатом литературной премии имени Роберта Рождественского в этом году стал поэт из Москвы Виктор Кирюшин. Премия была учреждена в честь 80-летия Рождественского и вручается раз в два года. Виктор Кирюшин получит премию на знаменитом косихинском "Яре любви" - очень живописном уголке природы, где любят проводить праздники и отдыхать жители всего района. Помимо вручения премии гости и местные жители увидят концерт "Притяжение земли", фестиваль национальных культур и межрайонный песенный и поэтический фестивали, а также праздничный салют.

Между тем

Алтай - еще и родина Василия Шукшина. Екатерина Рождественская недавно обнародовала малоизвестную фотографию своего отца и Василия Макаровича, сделанную в больничных стенах. "Два алтайца, два соседа. Знаете, где это снято? В вестибюле больнички. Я пришла к отцу, они оба стоят и курят в вестибюле, хотя им обоим, конечно, врачи запретили. Ну, решили, что в отделении нельзя, но внизу-то можно! Оба от язвы вроде лечились. Отец-то точно, Шукшин - не помню..." - написала Екатерина Робертовна. Как подсказал нам известный шукшиновед, кандидат филологических наук, доцент Алтайского госуниверситета Дмитрий Марьин, фото это было сделано весной 1974 года. И у Василия Макаровича тоже были проблемы из-за язвы.

Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Порог беспошлинного ввоза товаров может быть снижен до 100 евро
Трамп на саммите G7 швырнул в Меркель конфетами
Минтруд предложил изменить систему доплат к пенсии
МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жары‍