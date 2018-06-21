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Назван лучший смартфон 2018 года

21.06.2018,  
14:42
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Европейская ассоциация аппаратного обеспечения назвала лучший смартфон 2018 года в ходе премии European Hardware Awards 2018. Победителем в категории стал Huawei P20 Pro.

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В рамках премии European Hardware Awards эксперты выбирают лучшие продукты сегмента потребительской электроники на европейском рынке. В 2018 году в голосовании приняли участие более 100 редакторов.

Специалисты назвали лучший ноутбук - Lenova ThinkPad X1 Carbon, лучший планшет - Apple iPad Pro, лучший аксессуар - Apple Watch 3. Лучший смартфон рейтинга - Huawei P20 Pro - первым получил тройную камеру от фирмы Leica и процессор с поддержкой технологии искусственного интеллекта, что позволяет делать фотографии высокого качества даже в темноте.

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