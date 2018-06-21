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21.06.2018 20:50
Рубрика: Экономика

Нефть подешевела на фоне предложения ОПЕК+ повысить добычу

Текст: Александра Воздвиженская

Стоимость барреля нефти Brent на межконтинентальной бирже ICE подешевела 21 июня на полтора процента, в моменте опускаясь ниже отметки 73 доллара. Снижение котировок произошло в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В комитет входят Россия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Венесуэла и Алжир, однако во встрече 21 июня принимают участие еще восемь стран, среди которых Иран, Ирак, Ливия и Нигерия. По итогам встречи стороны вынесут рекомендацию всем участникам соглашения ОПЕК+ о том, что лучше сделать для балансировки рынка и как изменить параметры пакта.

Фото: Сергей Михеев
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Давление на котировки немного усилилось после того, как стало известно о разногласиях в рядах ОПЕК+ по поводу темпов наращивания добычи. Наиболее популярное предложение - повысить ее на миллион баррелей в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак, участвующий во встрече, пообещал "искать компромиссы".

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