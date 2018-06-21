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21.06.2018 21:00
Рубрика: Экономика

Новак: Будущее сделки ОПЕК+ после 2018 года надо обсуждать уже сейчас

Текст: Александра Воздвиженская

Министр энергетики России Александр Новак считает, что участники глобального соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) уже могли бы начать обсуждение рамочных принципов сотрудничества после 2018 года. Об этом он заявил на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене 21 июня.

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"Сегодня мы видим признаки уверенной балансировки рынка, но при этом мы считаем, что очень важно не допускать перегрева", - сказал Новак. По мнению саудовского министра Халида аль-Фалиха, если ничего не предпринимать в этом году и не менять условия сделки, то запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начнут резко сокращаться, что как раз грозит перегревом рынка.

"Мы должны прийти к консенсусу относительно допустимого прироста добычи группой ОПЕК+, равномерно распределенного между участниками", - призвал Новак. "Если мы не откорректируем наши квоты самым подходящим образом, то рынок ожидают еще большие трудности, чем ранее. Потребители могут остаться без необходимых поставок, особенно рынки развивающихся стран", - приводит слова аль-Фалиха ТАСС.

Фото: Сергей Михеев
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Мониторинговый комитет ОПЕК+ должен вынести после заседания рекомендацию всем участникам сделки о том, как изменить сделку о сокращении нефтедобычи, действующую с начала 2017 года.

По оценкам министров, цель сделки - сократить запасы сырья в странах ОЭСР до среднего пятилетнего значения - достигнута, а новые условия - резкое падение добычи в Венесуэле и грядущее сокращение экспорта из Ирана - могут привести к дефициту предложения в мире. Поэтому и требуется корректировка условий сделки.

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