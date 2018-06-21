Объявлены составы команд матча Аргентина - Хорватия
Главные тренеры сборных Аргентины и Хорватии определились со стартовыми составами на матч группового этапа чемпионата мира между этими командами, который стартует в 21:00 по московскому времени на стадионе "Нижний Новгород".
Напомним, что аргентинцы в стартовом поединке чемпионата мира потеряли очки, сыграв вничью с Исландией 1:1. Тем не менее, главный тренер "альбиселесты" Хорхе Сампаоли вновь оставил на скамейке запасных таких звезд как Гонсало Игуаин, Эвер Банега и Паоло Дибала. Также на скамейке остался Анхель ди Мария, неудачно сыгравший с исландцами. В запасе и бывший защитник московского "Спартака" Маркос Рохо, представляющий сейчас "Манчестер Юнайтед", и экс-защитник "Зенита" Кристиан Ансалди, выступающий за итальянский "Торино". С первых минут Аргентина выйдет на поле в следующем сочетании:
Вильфредо Кабальеро, Хавьер Маскерано, Габриэл Меркадо, Николас Тальяфико, Маркос Акуна, Николас Отаменди, Эдуардо Сальвио, Максимилиано Меса, Энцо Перес, Серхио Агуэро, Лионель Месси.
Сборная Хорватии начала турнир с победы над Нигерией 2:0 и является лидером группы D. После стартового поединка из сборной был отчислен форвард Никола Калинич, отказавшийся выходить на замену. Поэтому в заявке "шахматных" осталось 22 человека. А список из 11 футболистов стартового состава Хорватии выглядит так:
Даниэль Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Домагой Вида, Иван Перишич, Деян Ловрен, Иван Ракитич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Анте Ребич, Марио Манджукич.
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