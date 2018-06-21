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OPPO представила полностью безрамочный смартфон Find X

21.06.2018,  
09:30
Текст: Владимир Болотин
В Париже представили смартфон OPPO Find X - новый флагман китайской компании.
Фото: OPPO Фото: OPPO
Фото: OPPO

Это полностью безрамочный смартфон - у него 6,4-дюймовый AMOLED экран (почти 94% передней панели - это экран), выполненный по технологии Panoramic Arc (закругляющиеся бока как у флагманов Samsung). Разрешение - Full HD+, соотношение сторон 19:9.

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Дизайн разрабатывался в кооперации с Lamborghini. Приятно, что у экрана нет никаких бровей.

Построена новинка на базе процессора Snapdragon 845, графика Adreno 630, 8 Гб оперативной памяти и накопитель до 256 Гб.

У Find X двойная основная на 16 Мп + 20 Мп и фронтальная камера на 25 Мп. При этом конструкция смартфона устроена так, что камеры срыты панелями и появляются при необходимости - "выезжают" из корпуса.

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Работает смартфон на "Андроиде" под оболочкой ColorOS 5.1 с искусственным интеллектом. OPPO представила также функцию распознавания лиц O-Face для разблокировки смартфона и оплаты покупок - пока поддерживается только Alipay от Alibaba.

Find X поддерживает функцию быстрой зарядки, а премиальная версия еще более быструю SuperVOOC Flash Charge, что позволяет за 35 минут восстановить 100% заряд батареи.

Стоимость смартфона - от 999 евро. Версия Lamborghini Edition (отличается от обычной модели градиентным цветом под карбон и шильдиком автомобильного бренда) - 1699 евро.

Внешний вид OPPO Find X Фото: OPPO
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