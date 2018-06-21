Опрос: Россияне увидели в Сеуле стратегического партнера Москвы

Россия и Южная Корея могут стать стратегическими партнерами. Такого мнения придерживаются 57 процентов россиян, свидетельствуют результаты майского опроса ВЦИОМ.

Точно так же думают и 64 процента южнокорейцев (аналогичный опрос был проведен в республике в прошлом году). В качестве перспективных сфер взаимодействия граждане РФ, прежде всего, видят медицину, высокие технологии, торговлю. Жители Южной Кореи смотрят на Россию преимущественно как на партнера в сфере промышленности и энергетики, политики и дипломатии, передает РИА Новости.

Республика Корея становится более привлекательна для российских туристов: сейчас посетить страну выражают желание 56 процентов респондентов, в 2016 году таких было 48 процентов. В первую очередь туристы из РФ проявляют интерес к кухне и образу жизни южнокорейцев, а также к боевым искусствам и местной архитектуре.

Главным препятствием для развития двусторонних отношений и россияне (48 процентов), и корейцы (51 процент) считают сложную внешнеполитическую конъюнктуру.