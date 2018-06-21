Начиная с 2008 года Циндао уверенно заявляет о себе как один из главных центров парусного спорта в Азии.

Спорт, в свою очередь, стал стимулом для роста в других сферах экономики и помог этому городу в провинции Шаньдун утвердиться как крупный международный центр.

"С тех пор как во время летних Олимпийских игр в 2008 году в Циндао прошли соревнования по парусному спорту, город поддерживает статус "столицы парусного спорта Китая". Здесь уже прошло несколько спортивных событий мирового класса", - говорит вице-президент Циндаоского организационного комитета крупных международных фестивалей парусного спорта Цзан Айминь.

Циндао работает с регатой Clipper Round the World уже 14 лет, а клипер, названный в честь порта, семь раз совершил кругосветное плавание

За последние десять лет город принял множество международных соревнований по парусному спорту, включая кругосветную парусную регату Clipper Round the World, командную кругосветную регату Volvo Ocean Race, регату Extreme Sailing Series и Кубок мира Международной федерации парусного спорта.

"Циндао работает с регатой Clipper Round the World уже 14 лет, а клипер, названный в честь Циндао, семь раз совершил кругосветное плавание, что только упрочило имидж города и подчеркнуло его международный статус, - говорит Цзан. - Сотрудничество с Clipper продлено до 2020 года и, надеюсь, будет только крепнуть".

Кроме того, Циндао подал заявку на проведение международной регаты International Optimist Regatta в 2020 году и чемпионата мира Laser Radial Women’s World Championship в 2021 году.

Судостроение в Циндао также процветает. Начиная с сезона-2013/14 клиперы для гонок производит компания Qingdao Mazarin Yacht Co Ltd. По словам Цзи Гаошань, директора Управления по делам спорта Циндао, в прошлом году число парусных школ достигло 107 и в них тренируются 2000 молодых людей.

Как подчеркнул председатель Ассоциации парусного спорта Китая Чжан Сяодун, китайский парусный спорт, который так успешно развивается в Циндао, стал по-настоящему визитной карточкой города. "Парусный спорт помогает городу наращивать экономику и развивать инфраструктуру", - говорит Чжан.