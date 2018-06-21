Рост терроризма на планете, увеличение числа бедных, кризис семьи - эти глобальные мировые проблемы стали предметом обсуждения на встрече Патриарха Кирилла с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешем, состоявшейся 20 июня в Даниловом монастыре (Москва).

Приветствуя гостя, Патриарх Кирилл заметил, что Русская Православная Церковь внимательно и с большим уважением относится к деятельности ООН, понимая, что это главная площадка для многостороннего диалога в нашем сложном мире, площадка, на которой каждая страна имеет возможность высказать свою позицию. "Мы живем в тревожное время. Особую озабоченность вызывает рост терроризма по всему миру и глубокие гражданские конфликты, возникающие время от времени, которые разрушают стабильность государства и общества", - сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к генсеку ООН.

Далее Предстоятель Русской Православной Церкви обозначил еще одну острую болезнь современности - бедность. "Нас не может не волновать та ситуация, которая складывается в отношениях между богатыми и бедными. Вся эта драматическая история развивалась в течение ХХ века очень стремительно, и казалось, что человечество найдет решение этой проблемы. Но вот опыт показывает, что не очень удается решить проблему богатых и бедных на нашей планете", - констатировал патриарх. Далее он рассказал, что был свидетелем обсуждения вопроса катастрофического расслоения в обществе на бедных и богатых еще в 60-х годах прошлого века. Тогда, отметил патриарх, у людей была надежда, "что в ХХI веке все изменится к лучшему". Но, "к сожалению, ничего не поменялось", добавил Патриарх.

"Конечно, у Церкви есть свой ответ, почему все это происходит, - продолжил анализ Патриарх Кирилл. - Этот ответ, к сожалению, не все сегодня разделяют, но он фундаментальный: все происходит потому, что зло проистекает из человеческого сердца. Невозможно игнорировать кризис, который происходит в сфере нравственной жизни современного человечества. Поэтому участие Церкви в международных делах должно быть направлено на то, чтобы пробуждать у людей сознание, что без внутреннего нравственного обновления человеческого сообщества и каждой человеческой личности невозможно достичь реального прогресса, в том числе и в ликвидации конфликтов на нашей планете".

В продолжение беседы глава Русской Церкви также особо отметил тяжелое положение христиан в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, где христианское население находится под угрозой полного исчезновения.

"В самом начале конфликта в Сирии я посетил эту страну, - поделился впечатлениями Патриарх Кирилл. - Конфликт уже начинался, имели место террористические действия, но я посчитал необходимым приехать в Дамаск и Ливан, чтобы встретиться с христианами и обсудить с ними сложившуюся ситуацию. Я могу свидетельствовать, что разные христианские конфессии и мусульмане мирно жили друг с другом. Когда я приехал в Дамаск, а затем и в Бейрут тысячи людей - и христиане, и мусульмане - встречали меня. И мне было очень приятно видеть тот уровень взаимодействия представителей двух общин".

Дальше Предстоятель Церкви выразил генсеку ООН озабоченность тем, что огромное количество христиан покинули сегодня Сирию. "Считаю очень важным сделать все для того, чтобы христиане вернулись и в Сирию, и в Ливан, и в Ирак, на те земли, где они проживали и откуда фактически были изгнаны военными действиями и террористическими акциями", - сказал глава РПЦ.

"Русская Православная Церковь выступает совместно с другими христианскими общинами в защиту гонимых христианских меньшинств. Мы можем свидетельствовать о том, что среди христиан - православных, католиков и протестантов - широко распространено понимание о необходимости сделать все, что возможно, чтобы остановить опасную тенденцию исчезновения христиан с территории стран Ближнего Востока", -сообщил Патриарх Кирилл. "Осуществляя сегодня программу помощи пострадавшим на территории Сирии и других районах Ближнего Востока, мы стараемся взаимодействовать не только с нашими католическими и протестантскими братьями, но и с нашей мусульманской общиной", - особо подчеркнул Патриарх, отметив высокий уровень диалога между Русской Православной Церковью и представителями других религий.

Дальше в ходе беседы главы РПЦ с генсеком ООН Антониу Гуттерешем была затронута проблема семейных ценностей в современном обществе. "Конечно, нас очень беспокоит кризис семейных отношений. К сожалению, сегодня существует такое явление как агрессивный секуляризм. Под его влиянием ослабляются, а во многих странах и разрушаются семейные отношения. Это не может не вызывать большую озабоченность", - с тревогой заявил Патриарх. По его словам, если нравственная природа будет разрушена, то человечество уже ничто не остановит от самых страшных шагов и действий, результатом которых может стать его самоуничтожение. "Сохранение нравственности это залог сохранения мира на нашей планете. Именно руководствуясь этими мыслями, мы считаем необходимым активно принимать участие, в том числе в обсуждении международных проблем".

В свою очередь Генеральный секретарь ООН поблагодарил Предстоятеля Русской Церкви за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы современной международной жизни. "Для того, чтобы укреплять доверие между странами внутри глобального сообщества, роль религии очень важна. Именно поэтому я рад нашей сегодняшней встрече", - отметил А. Гутерреш. Он также выразил озабоченность положением христиан на Ближнем Востоке.

"Христианские сообщества являются неотъемлемой частью самой идентичности этого региона. Они существовали там задолго до появления ислама, выразил уверенность Святейший Владыка. - подчеркнул Генеральный секретарь ООН. - Я глубоко убежден, что после того, как ситуация в Ираке и Сирии стабилизируется и будет найдено некое дипломатическое решение, очень важно обеспечить возможность возвращения христиан и вообще религиозных меньшинств, таких как езидов, на родину. Этот вопрос лично меня очень сильно беспокоит".