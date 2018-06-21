Пекин и Тегеран договорились о дальнейшем сотрудничестве

Президент Ирана Хасан Роухани посетил двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Циндао 9-10 июня.

10 июня 2018 года. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом ирана Хасаном Роухани на 18-м саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао провинция Шаньдун. Фото: Вань Цюань / для China Daily

На встрече со своим коллегой председатель КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул, что условия ядерной сделки с Ираном должны честно исполняться.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - важное достижение многосторонних отношений, он создает условия для установления мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также способствует международному режиму нераспространения ядерного оружия, сказал Си.

Председатель КНР Си Цзиньпин убежден, что условия ядерной сделки должны честно исполняться

По словам председателя КНР, Китай всегда предлагает решать международные разногласия и острые спорные вопросы мирным путем и готов расширить сотрудничество с Ираном в рамках многостороннего взаимодействия, а также содействовать установлению нового типа международных отношений. Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Ираном и КНР, возникшее в 2016 году, уже принесло свои плоды в самых разных сферах. Китай готов и дальше прикладывать все усилия для стабильного и долговременного развития этого партнерства, сказал Си. Китайский лидер выразил уверенность, что стороны должны стремиться к углублению политических связей, постоянно укреплять взаимное стратегическое доверие, увеличивать число обменов на различных уровнях, понимать главные жизненные интересы и тревоги друг друга. По его мнению, у Китая и Ирана большие перспективы в плане практического сотрудничества. Это и совместная работа над инициативой "Один пояс, один путь", обеспечение охраны законности и правопорядка, сотрудничество в сфере безопасности с целью борьбы с терроризмом, совместные культурные проекты.

В свою очередь президент Ирана Роухани отметил, что визит Си Цзиньпина в Иран два года назад существенно продвинул отношения Ирана и КНР. По словам Роухани, Иран доволен плавным развитием двустороннего партнерства и готов углублять практическое сотрудничество в различных сферах, выполнять соглашение по совместной работе в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Также иранский лидер выразил уверенность, что Китай вместе с другими странами сыграет важную положительную роль в разрешении проблем, возникших вокруг существования ядерной сделки.

Затем в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд документов, касающихся двустороннего сотрудничества.