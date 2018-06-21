Пекин и Тегеран договорились о дальнейшем сотрудничестве

На встрече со своим коллегой председатель КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул, что условия ядерной сделки с Ираном должны честно исполняться.
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - важное достижение многосторонних отношений, он создает условия для установления мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также способствует международному режиму нераспространения ядерного оружия, сказал Си.
По словам председателя КНР, Китай всегда предлагает решать международные разногласия и острые спорные вопросы мирным путем и готов расширить сотрудничество с Ираном в рамках многостороннего взаимодействия, а также содействовать установлению нового типа международных отношений. Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Ираном и КНР, возникшее в 2016 году, уже принесло свои плоды в самых разных сферах. Китай готов и дальше прикладывать все усилия для стабильного и долговременного развития этого партнерства, сказал Си. Китайский лидер выразил уверенность, что стороны должны стремиться к углублению политических связей, постоянно укреплять взаимное стратегическое доверие, увеличивать число обменов на различных уровнях, понимать главные жизненные интересы и тревоги друг друга. По его мнению, у Китая и Ирана большие перспективы в плане практического сотрудничества. Это и совместная работа над инициативой "Один пояс, один путь", обеспечение охраны законности и правопорядка, сотрудничество в сфере безопасности с целью борьбы с терроризмом, совместные культурные проекты.
В свою очередь президент Ирана Роухани отметил, что визит Си Цзиньпина в Иран два года назад существенно продвинул отношения Ирана и КНР. По словам Роухани, Иран доволен плавным развитием двустороннего партнерства и готов углублять практическое сотрудничество в различных сферах, выполнять соглашение по совместной работе в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Также иранский лидер выразил уверенность, что Китай вместе с другими странами сыграет важную положительную роль в разрешении проблем, возникших вокруг существования ядерной сделки.
Затем в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд документов, касающихся двустороннего сотрудничества.