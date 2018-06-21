"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее порядок применения конфискации. Ключевые положения: конфискацию разрешено применять по всем статьям УК. Более того, отдать все, что нажито бесчестным путем, должны будут даже попавшие под амнистию.

Вокруг конфискации до сих пор кипит немало споров. Не секрет, что у нее есть многочисленный отряд поклонников, требующих повысить ее статус, сделать наказанием. Это значит, что любого осужденного можно будет лишить почти всего, оставив, разве что, четыре голые стены. Подобные проекты время от времени направляются в официальные инстанции, но правительство регулярно отклоняет такие инициативы.

Сегодня в законе заложен другой подход: конфискация назначается не в наказание. Она - уголовно-правовая мера. Разница принципиальная. По нынешним правилам конфисковать можно либо орудия преступления, либо богатства, нажитые от преступлений. Это современный цивилизованный порядок.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году конфискация назначалась 2061 раз. Из них каждая третья конфискация - осужденным в особо тяжких преступлениях.

Но нередко, а точнее, в каждом четвертом случае, она применялась и по делам небольшой тяжести.

По мнению экспертов, принятое постановление позволит расширить применение конфискации. Более того, правоохранители должны заранее принимать меры, чтобы за время рассмотрения дела преступные деньги не растворились в воздухе стараниями подсудимого.

На время следствия под арест может быть взято имущество, находящееся не только у предполагаемых преступников, но и у других лиц, не фигурантов дела. Когда у следствия есть веские основания полагать, что имущество использовалось для совершения преступления, суд его арестует.

"Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена, - говорится в документе. - В соответствии с международным договором Российской Федерации арест может быть наложен также на имущество, находящееся на территории иностранного государства".

Де-юре арест еще не является конфискацией. Окончательная судьба этого имущества будет решаться потом, когда будет вынесен приговор. А на время разбирательства имущество будет находиться под правовой охраной: деньги нельзя потратить, дом или машину нельзя продать.

Одна из проблем: преступники часто переписывают имущество на других людей. Как быть? Яхта куплена на преступные деньги, но ей пользуется человек, не совершавший преступлений. И он вроде как честный покупатель. Суд будет разбираться: действительно ли новый хозяин ничего не подозревал или просто договорился с преступниками.

Важный пункт: конфискацию могут применить даже если человек не осужден, но дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Например, по амнистии или в связи истечением срока давности. Амнистия - это прощение, она не означает, что человек не виноват. Поэтому у подследственных и подсудимых положено спрашивать согласие на амнистию (если они под нее попадают). Тот, кто хочет защитить свое имя и свою анкету, вправе не согласиться и потребовать рассмотрения дела, чтобы доказать свою невиновность. Кто оправдан, тому конфискация не грозит.

У браконьеров конфискуют эхолоты и навигаторы, у осужденных за экстремизм - могут забрать гаджеты

Также ВС подчеркнул: закон не ограничивает статьи Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать орудие преступления. У контрабандистов заберут автомобили, на которых перевозился нелегальный товар. У браконьеров конфискуют эхолоты и навигаторы. У осужденных за подделку документов заберут копировальные аппараты и другую оргтехнику, на которой делались фальшивки. По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления.

"К такому имуществу могут относиться принадлежащие обвиняемому сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации", - поясняется в документе. Например, если с помощью телефона или компьютера был размещен в сети текст, признанный экстремистским, человека осудят, а гаджет конфискуют.