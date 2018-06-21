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21.06.2018 10:55
Рубрика: Общество

Подорожник и сметана не помогут: Развенчиваем мифы о первой помощи

Текст: Ксения Колесникова
Чем сметана опасна для ожогов? Подорожник не поможет при кровотечении? Почему температуру нельзя бить, "пропотев" под одеялом? О самых известных мифах, связанных с первой помощью, "РГ" рассказал замглавного специалиста по скорой, неотложной помощи и медицине катастроф Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

При ожогах, в том числе солнечных, достаточно намазать на кожу толстый слой сметаны или масла.

Это не так! Нанесение масла или сметаны на поврежденные ткани привести к инфицированию раны. Правильные действия в подобных случаях - наложить холод и обратиться в травмпункт или больницу.

При обморожении нужно растереть кожу снегом.

Фото: Depositphotos.com
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Это миф. Нужно дать возможность поврежденной конечности согреться. Если же она потемнела, если возникла боль, то немедленно обратиться к врачу.

При высокой температуре нужно закутаться в одеяло и "пропотеть"?

Опять неправда. При высокой температуре используют физические методы охлаждения. Например, обтирания полотенцем, смоченным прохладной водой.

При несильном кровотечении отлично помогает подорожник.

Миф. В этом случае эффективнее будет даже обычный палец: зажимаешь им небольшой порез или рану, и через несколько минут кровь остановится. Главное условие - не забудьте тщательно вымыть руки!

При кровотечении из носа нужно поднять лицо, запрокинув голову назад.

Миф. На самом деле нужно приложить что-то холодное к носу и вставить в ноздри тампоны, смоченные перекисью водорода. Если кровотечение не остановилось, - опять же бежать в больницу.

При сильном кровотечении нужно как можно быстрее наложить жгут, причем неважно как.

Фото: Depositphotos.com
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А это, строго говоря, вообще очень опасное заблуждение. Наложение жгута часто приводит к травматическим повреждениям сосудов и нервов, в результате чего может возникнуть ишемия тканей и даже гангрена, вплоть до ампутации конечности. Жгут накладывают медики только в крайнем случае, при кровотечении из крупной артерии или вены. Во всех остальных случаях накладывается давящая повязка или кровотечение останавливается пальцем.

Если при кровотечении бинт на ране пропитался кровью, его нужно сразу удалить.

Ни в коем случае. В этой ситуации новая повязка накладывается поверх старой.

При ДТП нужно обязательно переместить пострадавших в безопасное место.

На самом деле, первое, что нужно сделать при ДТП - удостовериться в собственной безопасности. Огородить место происшествия, расставить аварийные знаки и убедиться, что горюче смазочные материалы не угрожают вашей жизни. Перемещение же пострадавшего происходит только в крайнем случае и с тщательной фиксацией шеи и головы. Почему? У пострадавшего может быть поврежден позвоночник. Малейшее движение при такой травме может привести к инвалидности или даже смерти.

Ваши лекарства могут помочь пострадавшему.

Фото: depositphotos.com
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Нет. Ни в коем случае нельзя давать свои лекарства другому человеку, как и принимать лекарства от кого-либо.

Рюмка горячительного поможет успокоиться.

Не стоит делать ставку на алкоголь. Чтобы успокоить человека, нужно успокоиться самому и постараться вызвать пострадавшего на разговор. Можно предложить воду, отвлечь его внимание, и сделать вместе с ним 20 глубоких вдохов и выдохов.

Узнать больше о том, как и когда оказывать первую помощь, а также задать свои вопросы можно будет на лекции Алексея Безымянного, которая пройдет 26июня в 19:00 в парке "Зарядье". Она пройдет в рамках лектория "Бегу к врачу", организованного департаментом здравоохранения Москвы.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно бесплатно на сайте ведомства. В Facebook-аккаунте департамента будет организована прямая трансляция лекции.

Общество Здоровье

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