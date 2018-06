Пол Маккартни рассказал о своем новом альбоме Egypt Station

Легендарный "битл" не выпускал студийных альбомов пять лет. Все это время Пол Маккартни много путешествовал, причем не только с концертными турами, но и как частное лицо. А в итоге записал этот альбом, в котором поделился впечатлениями о современном мире и его музыкальных культурах.

"Новый альбом будет похож на большое путешествие, где каждый из треков - это отдельная станция, - рассказал Пол Маккартни. - И мне очень нравится это название Egypt Station, которое в итоге дало название всему диску".

Релиз альбома запланирован на 7 сентября, выпускающей компанией стала американская Capital Records.

Любопытно, что на запись этой пластинки музыканта вдохновила работа над переизданием легендарного диска The Beatles 1967 года - Sgt. Pepper’s Lonely Hurts Club Band. В честь своего 50-летия она была выпущена уже в формате двойника, с не изданными прежде бонус-треками.

Судя по словам сэра Пола, Egypt Station станет концептуальным альбомом. Однако пока легендарный музыкант решил обнародовать только два новых трека: мелодичный I Don’t Know и задорный рок-хит Come On To Me.