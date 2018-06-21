Пользователь Twitter предсказал точный счет в матчах сборной России

Живущий в России пользователь Twitter с ником Jin Dagon еще 13 июня, накануне старта Чемпионата мира по футболу, сумел предсказать счет, с которым закончатся первые два матча с участием отечественной сборной.

Он также предположил, что футбольная сборная России выиграет в матче с командой Уругвая. "А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая!" - написал ‏Jin Dagon.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! — Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.

Менее чем за неделю запись получила более двух с половиной тысяч лайков и свыше тысячи репостов. В комментариях пользователи просят спрогнозировать исход других матчей и не связанных с футболом событий.

Глянь там, в какие войска меня служить отправят — rino (@RinatSalihov) 20 июня 2018 г.

что там по курсу биткойна к концу года ?😁 — Захар (@ki11me) 21 июня 2018 г.

Нашлись и те, кто не поверил в то, что это случайность.

Мой отец не верит, говорит ты написал 200 твитов, а потом удалили 199, которые не совпали — vėnch 🇨🇴🇭🇷🇳🇬🇵🇹 (@O_Vench) 21 июня 2018 г.

А кто-то в шутку предположил, что это мог бы быть неплохой способ заработать.

- Алло, братан, а где поднять бабла?

- В твиттере у Джина Дагона!

- Спасибо, мне пора. — Shpala (@Shpala6) 21 июня 2018 г.

Которым сам автор не воспользовался.

Ярчайший пример, как человек упустил шанс стать миллионером. — Павел Эскобаров (@soskoter) 21 июня 2018 г.

Напомним, что сборная России действительно выиграла в матче с Саудовской Аравией со счетом 5:0, победила команду Египта со счетом 3:1 и будет сражаться со сборной Уругвая в понедельник, 25 июня.