Пользователь Twitter предсказал точный счет в матчах сборной России

Живущий в России пользователь Twitter с ником Jin Dagon еще 13 июня, накануне старта Чемпионата мира по футболу, сумел предсказать счет, с которым закончатся первые два матча с участием отечественной сборной.
Он также предположил, что футбольная сборная России выиграет в матче с командой Уругвая. "А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая!" - написал Jin Dagon.
А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.
Менее чем за неделю запись получила более двух с половиной тысяч лайков и свыше тысячи репостов. В комментариях пользователи просят спрогнозировать исход других матчей и не связанных с футболом событий.
Глянь там, в какие войска меня служить отправят— rino (@RinatSalihov) 20 июня 2018 г.
что там по курсу биткойна к концу года ?😁— Захар (@ki11me) 21 июня 2018 г.
Нашлись и те, кто не поверил в то, что это случайность.
Мой отец не верит, говорит ты написал 200 твитов, а потом удалили 199, которые не совпали— vėnch 🇨🇴🇭🇷🇳🇬🇵🇹 (@O_Vench) 21 июня 2018 г.
А кто-то в шутку предположил, что это мог бы быть неплохой способ заработать.
- Алло, братан, а где поднять бабла?— Shpala (@Shpala6) 21 июня 2018 г.
- В твиттере у Джина Дагона!
- Спасибо, мне пора.
Которым сам автор не воспользовался.
Ярчайший пример, как человек упустил шанс стать миллионером.— Павел Эскобаров (@soskoter) 21 июня 2018 г.
Напомним, что сборная России действительно выиграла в матче с Саудовской Аравией со счетом 5:0, победила команду Египта со счетом 3:1 и будет сражаться со сборной Уругвая в понедельник, 25 июня.