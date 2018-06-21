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Пользователь Twitter предсказал точный счет в матчах сборной России

21.06.2018,  
16:36
Текст: Антон Благовещенский

Живущий в России пользователь Twitter с ником Jin Dagon еще 13 июня, накануне старта Чемпионата мира по футболу, сумел предсказать счет, с которым закончатся первые два матча с участием отечественной сборной.

Он также предположил, что футбольная сборная России выиграет в матче с командой Уругвая. "А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая!" - написал ‏Jin Dagon.

Менее чем за неделю запись получила более двух с половиной тысяч лайков и свыше тысячи репостов. В комментариях пользователи просят спрогнозировать исход других матчей и не связанных с футболом событий.

Нашлись и те, кто не поверил в то, что это случайность.

А кто-то в шутку предположил, что это мог бы быть неплохой способ заработать.

Которым сам автор не воспользовался.

Напомним, что сборная России действительно выиграла в матче с Саудовской Аравией со счетом 5:0, победила команду Египта со счетом 3:1 и будет сражаться со сборной Уругвая в понедельник, 25 июня.

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