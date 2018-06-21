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Рубрика: В мире

Побратались с Челябинском

Правительство Киргизии предложило россиянам особые условия
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7596 (133)
Вице-премьер Жениш Разаков (на фото справа) и губернатор Челябинской области Борис Дубровский посадили "дерево дружбы". Фото: Пресс-служба правительства КР Вице-премьер Жениш Разаков (на фото справа) и губернатор Челябинской области Борис Дубровский посадили "дерево дружбы". Фото: Пресс-служба правительства КР
Вице-премьер Жениш Разаков (на фото справа) и губернатор Челябинской области Борис Дубровский посадили "дерево дружбы". Фото: Пресс-служба правительства КР
Киргизия заинтересована в установлении прямых связей между областями КР и субъектами России. Об этом на Седьмой киргизско-российской межрегиональной конференции заявил вице-премьер республики Жениш Разаков.

- Правительство республики придает важное значение укреплению диалога между областями Киргизстана и субъектами России, повышению уровня партнерства по всем актуальным направлениям и готово активно обсуждать перспективы совместной работы, - подчеркнул Жениш Разаков. - Межрегиональное сотрудничество - неотъемлемая и ключевая часть киргизско-российских отношений. Расширение связей существенно влияет на развитие стратегического партнерства между странами. Конференция имеет для нас особую актуальность в свете объявленного в КР Года развития регионов.

Фото: Любовь Борисенко
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По словам Разакова, республика готова удовлетворять потребности субъектов России в экологически чистой продукции сельского хозяйства, поставках комплектующих и материалов для оборонной промышленности, полезных ископаемых, одежде. То, с чем горная страна может выйти на рынок того же Челябинска, участникам конференции продемонстрировали на выставке производителей КР, а одна из популярных торговых сетей провела фестиваль киргизской кухни. Попробовать национальные блюда смогли не только политики и бизнесмены, но и обычные горожане.

- Российская Федерация - один из крупнейших инвесторов в экономике Киргизии, - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, участвовавший в конференции. - В 2018 году объем прямых иностранных инвестиций из России в республику, по данным Центробанка, составил 182 миллиона долларов. Средства направлялись, в основном, в предприятия обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, геологоразведку, а также добычу полезных ископаемых.

Киргизия, вместе с тем, рассчитывает на увеличение объема инвестиций в ее экономику. "Мы готовы предложить партнерам из РФ лучшие условия для инвестиций в регионах нашей страны, - утверждает Жениш Разаков. - В том числе - освобождение от налогов, стабильность инвестиционного и налогового законодательства, а также льготный режим экспорта в Европу".

Фото: Пресс-служба президента КР
Киргизия считает Россию главным союзником и стратегическим партнером

Перспективными направлениями сотрудничества с регионами России правительство Киргизии называет возможность создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, швейному производству, строительству мясоперерабатывающих заводов. Укреплению связей, по мнению Разакова, может способствовать и реализация совместных проектов в туристической сфере. Власти Киргизии полагают, что, к примеру, граждане РФ могли бы проводить отпуск на Тянь-Шане. Правительство республики предложило российской стороне возобновить прямые авиарейсы "Челябинск - Бишкек" и "Челябинск - Тамчи".

Досье "РГ"

В Седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Киргизии участвовали более 300 представителей госструктур, деловых кругов, неправительственных организаций, экспертного сообщества. В отличие от предыдущих мероприятий на челябинской площадке тема углубления торгово-экономических связей рассматривалась в связи с цифровизацией экономик двух стран. Киргизское правительство выразило интерес к российскому опыту внедрения новых технологий.

Кстати

В рамках конференции мэр Челябинска Евгений Тефтелев и вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами.

В мире экс-СССР Киргизия

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