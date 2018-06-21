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21.06.2018 14:15
Рубрика: Экономика

Правительство одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Текст: Александра Воздвиженская
Правительство согласовало и одобрило завершение большого налогового маневра в нефтяной отрасли в течение ближайших шести лет. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ, курирующий ТЭК, Дмитрий Козак.

Он раскрыл основные параметры проекта. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут поэтапно за это время снижены до нуля, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастет на эквивалентную величину. При этом расти НДПИ будет до 2021 года, а что будет после, текущий проект не регламентирует, пояснил Козак. При росте ставки правительство учтет повышение НДПИ, которое уже состоялось в 2016-2017 годах.

Ставки акцизов на бензин и дизель, которые были снижены этим летом для сдерживания розничных цен, с 1 января 2019 года будут восстановлены, то есть они вырастут, добавил министр энергетики РФ Александр Новак. Параллельно будет введен отрицательный акциз на нефть для компаний, причем для некоторых он будет дифференцирован в зависимости от удаленности НПЗ. Этот вопрос еще прорабатывается, окончательного решения нет, уточнил Новак.

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Отрицательный акциз на нефть компенсирует компаниям повышение акцизов с 2019 года, считает Козак. Ситуация, скорее всего, будет стабильной, поэтому пока правительство не вводит квоты на поставки нефти на внутренний рынок для переработки. Однако право на отрицательный акциз возникнет лишь у тех, кто поставляет более десяти процентов произведенного бензина на внутренний рынок. По словам Новака, дополнительно налоговый маневр предусматривает демпфирующий (сглаживающий колебания) акциз, который может быть как положительным, так и отрицательным.

Основанием для изменения налогообложения отрасли после завершения маневра может стать только резкое повышение мировых цен на нефть - на 20 процентов за квартал. Все будет зависеть от прочих условий, уточнил Козак. Изменение налогообложения в такой ситуации - не обязанность, а право кабинета министров, сказал вице-премьер.

По оценкам правительства, от завершения налогового маневра дополнительный доход бюджета составит 1,3-1,6 триллиона рублей за шесть лет.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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