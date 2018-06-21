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21.06.2018 11:20
Рубрика: Общество

Премия "Глобальная энергия" вошла в топ-99 самых престижных научных наград

Текст: Александр Емельяненков
Учрежденная в России международная премия "Глобальная энергия" включена в топ-99 самых престижных научных наград.

Об этом, со ссылкой на данные Международной обсерватории IREG, сообщили "Российской газете" в Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики - с таким же, как и сама премия, названием.

В рейтинг IREG включены все международные научные награды, чьи репутационные показатели равны или выше 0,50 по сравнению с Нобелевской премией, а также небольшое количество наград, показатели которых близки к 0,50 - "в связи с их важностью для соответствующей научной отрасли".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Репутационный балл награды рассчитывается как средний репутационный бал на основе опроса лауреатов. У Нобелевской премии он самый высокий - 1,0 и служит своего рода маяком. Премия "Глобальная энергия" получила рейтинг 0,48 среди международных наград IREG в области технических наук (в категории "Энергетика и энергетические технологии"). По мнению устроителей премии и ее лауреатов, это важная веха в пятнадцатилетней истории "энергетического Нобеля" или ГЛЭН, как нередко называют эту награду.

Сегодня уместно напомнить, что с предложением учредить такую премию выступила в ноябре 2002 года группа российских ученых во главе с академиком Жоресом Алферовым - в ту пору уже нобелевским лауреатом. А первое известие об этой инициативе вышло тогда же в "Российской научной газете".

За прошедшее время лауреатами ГЛЭН стали 37 ученых из Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Выдвигать на премию могут только эксперты, входящие в состав номинационного пула. Самовыдвижение исключено. С 2003 года в процессе номинирования приняли участие граждане 90 государств. Решение по выбору лауреатов премии принимает международный комитет, в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран.

Фото: depositphotos.com
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Как и в случае с присуждением Нобелевских премий, нынче до последнего дня сохранялась интрига, ученые из какой страны и за какие достижения будут отмечены "Глобальной энергией" в этот раз. В шорт-лист номинантов попал даже известный предприниматель, глава компании Tesla Inc. Илон Маск, но в абсолютные победители не вышел. Международный комитет по присуждению премии, который с 2013 года возглавляет нобелевский лауреат Родней Джон Аллам из Великобритании, большинство голосов отдал за профессора Мартина Грина из Австралии и российского академика Сергея Алексеенко из Новосибирска.

Между ними и разделят премиальный фонд в 39 миллионов рублей. Вместе с денежной частью премии они получат золотые медали и нагрудные значки. Состоится торжественное вручение в начале октября 2018 года в Москве, в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Общество Наука

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