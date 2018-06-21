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Рубрика: Экономика

Кому выгода, кому доход

Президент напомнил правительству об интересах граждан, а не только компаний
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
"Сегодня от торговли горюче-смазочными материалами на внутреннем рынке при продаже по той цене, к которой мы стремились - 40 рублей за литр, - каждый день нефтяники теряют один миллиард рублей недополученной выгоды", - заявил 20 июня на совещании с членами правительства вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливный рынок. Так он пытался объяснить, что "требовать альтруизма от бизнеса довольно тяжело". "Ничего не теряют, - напомнил в ответ президент Владимир Путин, - это недополученный доход просто".
Этой весной автомобилисты не успевали следить за быстро меняющимися ценниками. Фото: Сергей Михеев Этой весной автомобилисты не успевали следить за быстро меняющимися ценниками. Фото: Сергей Михеев
Этой весной автомобилисты не успевали следить за быстро меняющимися ценниками. Фото: Сергей Михеев

А в четверг правительство согласовало завершение большого налогового маневра в нефтяной отрасли в течение ближайших шести лет. Шли к этому долго, меняли фискальную нагрузку в угоду бюджету и откладывали реформу до последнего. Теперь маневр завершат, и на первом плане стоит задача удержать цены на топливо на приемлемом для населения уровне, а поддерживать кабмин разрешит только те компании, которые поставляют бензин на внутренний рынок.

Фото: photoxpress
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Вот так на первый план, по факту, поставили интересы населения, которое весной этого года было вынуждено платить на два, а местами на пять-десять рублей больше за каждый литр горючего. Упущенная выгода нефтяника обернулась реальным платежом потребителя, потому что так сегодня устроена экономика топливного рынка. Завершение налогового маневра (обнуление экспортных пошлин и эквивалентный рост налога на добычу полезных ископаемых) пресечет такие неожиданности.

С 30 мая цены на сетевых заправках заморозили по требованию правительства, но не без "пряника": для нефтяников кабмин на четверть снизил ставки акцизов, дав возможность компаниям экономически обосновать заморозку цен. В этой ситуации почти всем компаниям пришлось признать, что реализация нефтепродуктов на российском рынке - это не просто бизнес: он носит глубоко социальный характер. О "кнуте" правительство не забыло: если цены резко подскочат, то оно введет заградительные экспортные пошлины и отобьет у производителей желание повышать оптовые цены (а следом розничные).

Ставки акцизов на топливо пятого класса останутся сниженными до конца этого года, рассказал вчера журналистам Дмитрий Козак. С 1 января 2019-го они вырастут до оговоренных ранее значений, то есть в полтора раза. Козак считает, что со столь резким ростом ставок акцизов такой же рост на заправках не произойдет, так как в следующем году начнет действовать механизм так называемого отрицательного акциза. Но не для всех. Льгота достанется тем компаниям, которые модернизируют нефтеперерабатывающие заводы (чтобы выпускать экологичное топливо в больших количествах), а также тем, кто под западными санкциями и кто не успел в предыдущий период завершить модернизацию, но в течение трех лет обязуется это сделать.

По сути, отрицательный акциз должен абсорбировать рост цены в зародыше. Но никто не застрахован от резких скачков мировых цен на нефть. В России уже привыкли, что если нефть падает - бензин дорожает, если нефть растет - бензин тоже дорожает, но еще быстрее. Так и произошло в этом году. Теперь, если за три месяца нефть подскочит на 20 процентов, то на экспорт нефти и нефтепродуктов временно введут заградительные пошлины, рассказал Козак, так как отрицательного акциза может не хватить для сдерживания внутренних цен на топливо.

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Дальше - сложнее. По словам министра энергетики Александра Новака, обсуждается введение еще и демпфирующего акциза, то есть сглаживающего колебания цены в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировом рынке. Точные параметры этого механизма правительство рассматривает отдельно от завершения налогового маневра. Предполагается, что такой акциз может либо применяться, либо не применяться, может быть как положительным, так и отрицательным. Он тоже будет регулировать стоимость топлива для перерабатывающего завода.

Пока определялись параметры налогового маневра, цены на рынке замерли. За неделю с 10 по 17 июня исключением стали Тыва, где литр бензина подорожал более чем на три рубля за литр, а также Крымский полуостров, где все виды топлива продолжают прибавлять в цене по 10-30 копеек в неделю, следует из мониторинга Центрального диспетчерского управления ТЭК. Опережающий рост цен на топливо обусловлен слабым присутствием крупных компаний или полным их отсутствием в некоторых регионах. Это в первую очередь касается Крыма. Помочь региону обуздать цены можно не столько налоговым маневром, сколько сокращением затрат на перевозку топлива с материка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со своей стороны еще неделю назад заверила, что свой ресурс влияния на цены на полуострове исчерпала.

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