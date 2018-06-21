Путин встретится с новым главой ОКР

В четверг, 21 июня, президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ и встретится с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Владимира Путина сегодня много отдельных встреч с участниками совещания c Совбезом - по направлениям работы, а также еще "пара внутренних совещаний".

"Публичной будет встреча с Поздняковым, председателем ОКР, - уточнил представитель Кремля. - Они давно планировали встретиться, поговорить по делам Олимпийского комитета, но график был напряженный". "Сегодня время в графике нашлось и такая беседа состоится", - заключил он.