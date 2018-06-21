Рабочий день могут сократить на 1-4 часа

Роструд напомнил, что в жару каждый работодатель должен обеспечить сотрудникам нормальные условия труда.

Прежде всего, это может быть сделано за счет кондиционирования, а также перерывов в работе. Работодатели должны предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

По действующему СанПиНу, если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градусов - на четыре часа. При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением, умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низкий температур (26,5-27,5 градусов).