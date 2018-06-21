Депутаты Госдумы выступили с инициативой: обязать работодателей предоставлять работникам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, оплачиваемые выходные в жаркую погоду. Но работодатель и сегодня имеет право помочь своим работникам пережить аномально жаркие дни, сообщили "Российской газете" в Роструде.

В Трудовом кодексе есть нормы, согласно которым руководители могут временно сократить рабочий день, удлинить обеденный перерыв, сместить часы работы, разрешить людям поработать дистанционно из дома или даже оплатить им краткосрочный отпуск. Правда, все эти нормы - рекомендательные. Руководство может, если хочет, идти навстречу сотрудникам с такими послаблениями, но не обязано. По закону, обязанность у руководителей одна: обеспечить в закрытых помещениях нормальный температурный режим.

Что касается последней инициативы депутатов, для профильных министерств она оказалась неожиданной. В минтруде идею обязательного выходного для сердечников вообще не стали комментировать. В минздраве сообщили, что пока не видели законопроекта, но когда он поступит в министерство, готовы "рассмотреть инициативу вместе с экспертным сообществом".

Авторы законопроекта исходили из того, что гипертоники, люди с заболеваниями сердца и сосудов, действительно в группе риска, когда на улице слишком жарко. Но такие больные негативно реагируют и на другие изменения погоды: например, резкие перепады атмосферного давления. Но каждую атмосферную аномалию, конечно же, дома не пересидишь. К тому же, как "отделить" больных, которым лучше остаться дома, от всех остальных? Кто и как будет это определять? Как при этом избежать возможных злоупотреблений? Тут авторы инициативы явно что-то не додумали.

При этом в Трудовом кодексе прямо говорится: работодатель обязан обеспечить для своих сотрудников безопасные и здоровые условия труда. Понятно, что речь идет обо всех, а не только имеющих проблемы со здоровьем. Применительно к жаркому времени года действуют вполне конкретные нормативы по максимально возможной температуре в рабочих помещениях. Если режим нарушается - сокращается продолжительность рабочего дня. Так что работодателю может быть выгоднее потратиться на установку кондиционеров, чем, выполняя закон, обеспечивать здоровые условия для работников иным образом.

Когда на улице слишком жарко, люди с заболеваниями сердца и сосудов в группе риска

"Если во время проверки выяснится, что администрация создает угрозу здоровью работников, руководителя могут привлечь к административной ответственности, наказать штрафом или даже дисквалификацией, - пояснили в Роструде. - Организовать работу коллектива нужно так, чтобы это устраивало и работодателя, и сотрудников. Например, согласовать временные изменения в графике работы. Можно разрешить работать из дома, начинать рабочий день пораньше и на такое же время раньше заканчивать". Кроме того, работники пенсионного возраста могут использовать право на две недели неоплачиваемого дополнительного отпуска.

Справка "РГ"

По санитарным нормам, если во время аномальной жары температура в рабочем помещении достигает 28,5 градуса, продолжительность рабочего дня рекомендуется уменьшить на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градуса - на четыре часа.