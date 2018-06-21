Здание Баоюнь, или Зал воплощенных сокровищ, занимает особое место среди многочисленных объектов Музея императорского дворца, известного также, как Запретный город.

Один из членов команды проекта реставрации здания Баоюнь реставрирует рисунок на деревянной поверхности. Фото: У Вэй / для China Daily

Расположенный на площади 720 тысяч квадратных метров в самом сердце Пекина, Запретный город долгое время служил местом жительства китайских императоров. Баоюнь, здание в западном стиле, было построено в 1914 году у западных ворот Запретного города как склад для хранения культурных реликвий.

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, здание Баоюнь, а также еще пять проектов получили награду за "выдающиеся работы по реставрации памятников в Китае". Награду по результатам экспертной оценки и открытого голосования присудил Национальный комитет Китая Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, штаб-квартира которого находится Париже.

Вспоминая свой опыт работы над проектом здания Баоюнь, инженер У Вэй говорит, что проект представлял собой синтез археологии, исторического исследования и реставрации. "Мы использовали цифровые методы, чтобы зафиксировать всю информацию об архитектурных компонентах, прежде чем приступить к следующим этапам", - рассказывает У Вэй.

У и его команда проводили исследования недалеко от здания Баоюнь, которое было построено на основании, оставшемся от старого дворца. Дворец сгорел в пожаре в 1912 году, но парадные ворота во двор сохранились. Археологическое исследование позволило датировать ворота эпохой династии Мин (1368-1644 гг.).

"Это отличается от информации в архивах: там говорится, что ворота относятся к середине эпохи династии Цин (1644-1911 гг.), - говорит У. - Возможно, нас ждут и другие открытия".

И действительно, сюрпризы на этом не закончились. Например, оказалось, что плитка, которую У описывает как "говяжьи языки", была привезена из Германии. Это удалось выяснить после того, как были просмотрены записи, в которых сказано, что немецкая архитектурная фирма работала в Запретном городе в 1914 году.

"Подобную плитку не находили больше нигде в Китае, - говорит У. - Жаль, что мы не можем выяснить, в какой именно мастерской она была изготовлена".

В качестве компромисса команда У решила работать с мастерской в Тяньцзине, чтобы повторить оригинальный материал. Новые "говяжьи языки" изготовили, чтобы заменить разбитые.

Проект реставрации здания Баоюнь дал возможность возродить исчезающие ремесла

"Но мы позаботимся о том, чтобы эти новые плитки были отличимы от старых, - говорит У. - Кроме того, мы оставили на плитках информацию о том, где они были изготовлены, чтобы облегчить будущим поколениям работу, когда они снова будут реставрировать это здание".

По словам У Вэя, проект реставрации здания Баоюнь также дал возможность возродить исчезающие ремесла. Например, некоторые двери здания были выкрашены краской, которую изготавливали из пепла, остававшегося на дне котлов для приготовления пищи. Считалось, что сегодня эта технология практически утеряна, поэтому некоторые реставраторы предложили заменить краску битумом. Но в итоге было решено придерживаться старой формулы. А в Пекине команда У нашла ремесленника, который использует эту технологию до сих пор.

Обширные работы по реставрации Музея императорского дворца ведутся с 2002 года. Большую часть задуманного планируется завершить к 2020 году - 600-летию Запретного города.

Международное признание проекта реставрации здания Баоюнь открыло новый этап в развитии реставрации в Китае. До этого многие подобные проекты страдали от недостатка детального изучения реставрируемых объектов. Теперь же подход явно изменился. Так, реставрация Дагаосюань, даосского храма эпохи Мин под ведомством Музея Запретного города, и зала Янсинь (Зал пестования сердца), резиденции восьми последних императоров династии Цин, уже с самого начала велась с применением тех же методов - всестороннего археологического исследования, фиксирования исторической информации и лабораторного анализа.

"Мы видим, что все чаще при реставрации исторических памятников во главу угла ставят академическое исследование, - говорит заместитель директора Государственного комитета по охране культурного наследия, глава Национального комитета Китая Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Сун Синьчао. - Именно такой подход мы будем продвигать на общенациональном уровне".

По словам Сун Синьчао, "сохрание исторических мест просто не может проходить так же, как строительные работы. Оно должно рассматриваться как серьезное исследование".