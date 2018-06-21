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21.06.2018 18:24
Проект: В регионах

Детским площадкам Калуги найдут хозяев

21 июня состоялось заседание комиссии городской думы по благоустройству под председательством Карпа Диденко. Депутаты обсудили вопрос содержания детских игровых площадок на территории города.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

- В последнее время участились случаи травматизма детей на детских площадках, - сообщил коллегам Карп Диденко, - кроме того не решен окончательно вопрос с уборкой и текущим ремонтом игровых комплексов.

Как сообщили депутатам представители управления городского хозяйства, по состоянию на июнь 2018 года в собственности муниципалитета находится 614 детских игровых площадок. Из них в казне - 242 площадки, на балансе МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" - 363 площадки, на балансе МБУ "Калугаблагоустройство" - 9 площадок.

Фото: Калужская городская Дума
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Управлением экономики и имущественных отношений ведется работа по приему в муниципальную собственность 252 бесхозных детских игровых площадок. Отмечалось также, что находящиеся в казне 242 детские площадки в настоящее время фактически никем не обслуживаются, но по мере возможности передаются на баланс МБУ "СМЭУ".

На обслуживание одной типовой детской площадки в месяц необходимо 6 195 рублей, для обслуживания всех находящихся в муниципальной собственности площадок в год необходимо порядка 27 миллионов рублей, но городской бюджет в состоянии выделить на эти цели не более 6 миллионов. В результате не всегда удается оперативно устранить неисправности игрового оборудования, вместе с тем ведется работа по демонтажу аварийных площадок или их ремонту. 

- Согласно правилам посещения детских площадок, дети до семи лет могут находиться там только под присмотром взрослых, - отметил депутат Виктор Гришин, - немало случаев детского травматизма происходит не из-за неисправности оборудования, а из-за невнимательности родителей. Необходимо на каждой детской площадке разместить стенды с призывом к родителям внимательно следить за своими детьми.

Фото: Калужская городская Дума
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Также члены комиссии рекомендовали сотрудникам городской управы совместно с депутатским корпусом, территориальными общинами и народными советами не реже чем раз в квартал проводить осмотры детских площадок и своевременно устранять выявленные неисправности.

- При имеющихся финансовых возможностях, город не сможет ежегодно выделять порядка 30 миллионов рублей на содержание детских площадок, - подвел итоги обсуждения Карп Диденко, - городской управе необходимо проработать вопрос передачи части площадок на баланс управляющих компаний или жителей многоквартирных домов, во дворах которых и расположены площадки. 

Предложение было поддержано членами комиссии. 

Также в ходе заседания обсуждался инициативный проект Молодежной палаты по улучшению инфраструктуры и повышению безопасности  дорожного движения в районе улицы Городенской. В настоящее время участок улицы Городенской протяженностью порядка 150 метров опасен для движения пешеходов в связи с отсутствием уличного освещения, тротуара и наличием узкой обочины на извилистом участке дороги. Пешеходы, в том числе учащиеся школы № 44, вынуждены идти по проезжей части. Остановка общественного транспорта не оборудована должным образом, рядом с ней отсутствует пешеходный переход.

Фото: Калужская городская Дума
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Члены Молодежной палаты предложили провести на опасном участке улицы Городенской работы по обустройству тротуара и уличного освещения, а также обустроить пешеходный переход, остановочный пункт и установить необходимые дорожные знаки.

- Ситуация в этом районе близка к критической, - отметил депутат Алексей Колесников, - от жителей с 2013 года поступило множество обращений, из-за нехватки средств в городском бюджете решение проблемы постоянно откладывалось. Нам необходимо понимать, что на кону стоят безопасность и жизни людей, кроме того, на мой взгляд, обустройство тротуара необходимо на протяжении всей жилой застройки вдоль улиц Городенской.

Члены комиссии поддержали инициативу Молодежной палаты и рекомендовали направить проект в управление городского хозяйства и рассмотреть его на заседании  комиссии по безопасности дорожного движения.

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