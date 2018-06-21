Будет ли повышаться плата за вывоз мусора, когда обновят проблемную развязку в столице региона и как будет развиваться промышленное производство, рассказал врио губернатора Александр Гусев на недавней пресс-конференции.

Тариф "заморожен"



В этом году должна увеличиться плата за вывоз твердых коммунальных отходов, что связано с переходом на новую схему обращения с ТКО и изменениями в федеральном законодательстве: теперь плата за негативное воздействие на окружающую среду должна взиматься и с граждан.

- Отходы, которые поступают на полигоны в Воронежской области, в основном относятся к IV классу опасности. И, по предварительным расчетам, предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО должен был бы вырасти в разы, до 380 рублей за тонну. Дело в том, что в тариф пришлось бы включать и НДС, который обязан платить региональный оператор. Это крупная компания, а раньше вывозом отходов занимался малый бизнес, который от НДС освобожден, - пояснил Александр Гусев. - Когда мы увидели расчеты, то поняли, что население такой рост тарифов не поддержит. Сейчас в недрах федеральных министерств идет работа над изменением норматива платы за негативное воздействие на среду, планируется снизить его в семь-восемь раз - до 60-70 рублей за тонну. Для воронежского регионального оператора по обращению с отходами тариф был, к сожалению, уже определен. Но я принял решение его отменить и вернуться к прежней ставке. Она будет действовать, пока на федеральном уровне не утвердят новую нормативную документацию. С первого июля тариф для населения в Воронежской области не изменится.

Воронеж станет чище

Районные комбинаты благоустройства получат новую технику, что поможет наладить уборку дорог и тротуаров в зимний период.

- Раньше мы нацеливали их главным образом на расчистку проезжей части, с этим были наиболее заметные проблемы. В 2014-2015 годах власти города много времени потратили на то, чтобы вывести работу комбинатов на должный уровень. На мой взгляд, сейчас там сложилась достаточно устойчивая система. Но не хватает техники. В 2014-м на весь город было 186 спецмашин, то есть попросту нечем было убирать улицы. К тому же штат сотрудников был не полностью укомплектован из-за низких зарплат, - отметил Александр Гусев. - Сегодня у комбинатов благоустройства есть около 300 единиц техники, ситуация с расчисткой дорог удовлетворительная. С уборкой тротуаров и внутридворовых пространств - сложнее. Но с ближайшей зимы изменения, думаю, произойдут. На закупку малой коммунальной и ручной техники для расчистки тротуаров мы планируем выделить около ста миллионов рублей. Если поймем, что этого недостаточно, - к концу осени докупим еще. Проезды и пешеходные зоны внутри дворов - это общая собственность жителей домов, а значит - поле ответственности управляющих компаний. Формально мы не вправе тратить на уборку этих территорий бюджетные деньги. Да, есть договоренность о том, что комбинаты благоустройства по мере возможности будут помогать управляющим компаниям с расчисткой дворовых проездов. Но УК должны сами системно укреплять кадровый состав дворников, улучшать их оснащенность. Деньги на эти цели собираются с жителей по первой строке квитанций. Люди должны через своих лидеров (старших по дому) проанализировать, на что идут эти расходы, насколько они эффективны. Возможно, есть смысл перераспределить траты или поставить на общем собрании вопрос о повышении платы за содержание придомовой территории.

Развязку переделают

Глава региона объяснил, почему в Воронеже так долго строится важный дорожно-транспортный узел на улице 9 Января, что создает неудобства для автомобилистов:

- Стоит признать, что при организации работ по этой развязке нами была допущена ошибка. В состав конкурсной документации не включили план организации работ с четкими сроками их проведения. Мы ошибку признаем и извиняемся перед жителями за доставленные неудобства. Конечно, максимум за три-четыре месяца такой проект должен делаться, а с полным перекрытием движения - и в более короткий срок. Поскольку срок обозначен не был, подрядчик и позволил себе работать так, что зимой там рабочие еле копались. Вопрос о том, нужно ли было демонтировать старую развязку полностью или нет, - в компетенции инженеров. Скорее всего, решение было принято правильное. Но подготовка и реализация проекта могли быть лучше. Мы учтем этот опыт при строительстве развязки на улице Остужева. Решение уже принято, до конца 2018 года начнутся подготовительные процедуры. И в конкурсной документации как раз появится план организации работ. По нему и будут определены ключевые сроки реализации проекта. Важно, чтобы этот документ разрабатывали специалисты (скорее всего, из крупных проектных организаций), способные провести правильный расчет временных и трудовых затрат на каждый день. Но без сложностей мы не обойдемся, потому что придется реорганизовывать маршруты движения, а Ленинский проспект фактически не имеет дублера. Но развязку в любом случае будем начинать. Активная стадия работ, скорее всего, придется на вторую половину 2019 года.

На закупку малой коммунальной и ручной техники для расчистки тротуаров мы планируем выделить около ста миллионов рублей

Кто построит стадион?

Для решения застарелых проблем в коммунальной сфере и возведения крупных социально значимых объектов одних бюджетных средств недостаточно. Поэтому воронежские власти намерены привлекать частных инвесторов в формате концессии.

- У нас уже есть такой опыт с водоканалом в Воронеже. Результат оценивают по-разному, но я считаю его положительным, - подчеркнул Александр Гусев. - Может быть, улучшения не смогли красиво "обернуть", представить общественности. Но они есть. Летом будет введен в строй цех механического обезвоживания осадка на правобережных очистных сооружениях, что избавит жителей Тенистого от неприятного запаха. Такой механизм может быть использован и для других предприятий непроизводственной сферы. Например, для муниципальной "Воронежтеплосети" планируем пройти процедуру частной концессионной инициативы - посмотрим, кто подаст заявки, и будем выбирать. Есть смысл тиражировать этот опыт в районных городах с населением более 30 тысяч человек, и некоторые, скажем, Россошь, уже готовят конкурсную документацию. Вообще проектов государственно-частного партнерства в Воронежской области много, но они мелкие - с объемом инвестиций до одного миллиона рублей. Постараемся не гнаться за количеством, а делать ставку на реальное развитие. Надеемся найти партнеров в строительстве объектов для любительского и профессионального спорта. У нас есть опыт сотрудничества с "Газпромом", но это квазиконцессия: бюджетные деньги идут в бюджетные инициативы, много прямых вливаний. Считаю, другие компании тоже могли бы поучаствовать. Пора задуматься о строительстве нового футбольного стадиона в Воронеже, тем более мы надеемся на возрождение интереса болельщиков к ФК "Факел". Есть хорошее поле в центре, но перекрывать весь город на время ответственного матча - несерьезно. Нужен стадион на окраине. И тут механизм государственно-частного партнерства точно необходим: за бюджетные средства мы такой проект не реализуем, а без господдержки он будет неинтересен коммерческим структурам.

"В деиндустриализацию не верю"

Времена, когда в Воронежской области массово закрывались промышленные предприятия, ушли в прошлое. По словам врио губернатора, новые производства открываются не только в столице региона, но и в районах:

- Да, период деиндустриализации мы пережили - с конца 1990-х и примерно до 2005-2007 годов. Потеряли целые отрасли по объективным причинам, так как не были готовы работать для населения, а не только на космос и военные заказы. Кризисные явления в целом окончились в 2009-м, до 2013-го шли относительно "тучные" годы: рос объем производства, бизнесмены начали вкладывать деньги в промышленность. Судите сами: в индустриальном парке "Масловский" у нас уже 15 новых заводов запущено и скоро начнет строить свою фабрику немецкий концерн "Бионорика". Открылись большие предприятия в Лисках и Боброве, в Семилуках стали делать сельхозтехнику, в Рамони появилась и расширяется кондитерская фабрика… В Борисоглебске будет расширяться бизнес по выпуску оборудования для нефтегазовой отрасли. Думает над новым проектом компания "Космос-Нефть-Газ". На заводе "Воронежсинтезкаучук" готовится серьезный инвестпроект по развитию двух производств, шинный завод хочет увеличить объем выпуска продукции в полтора-два раза. Промышленный рост на уровне пяти-семи процентов по итогам 2018 года нам уже обеспечен, но надо его еще увеличить, чтобы рост валового регионального продукта довести хотя бы до четырех процентов.

Чтобы добиться более ощутимого роста экономики, воронежские власти намерены принять во внимание опыт соседей в Липецке.

- Там большинство новых заводов все-таки крупнее, чем у нас, и их гораздо больше, - констатировал Александр Гусев. - Надеемся, что переломится ситуация с созданием особой экономической зоны в Масловке, а Внешэкономбанк предоставит нашим инвесторам возможность брать кредиты на разумных условиях. Будем также сотрудничать с федеральным Фондом развития промышленности. Со своей стороны, область планирует совершенствовать налоговые преференции. Общие вещи мы уже сделали - отменили для резидентов индустриальных парков налоги на прибыль, землю и имущество. Но я думаю, эти льготы надо применять почти ко всем проектам развития промышленности, необязательно, чтобы там предполагалось новое строительство. Нам нужно разжечь амбиции у владельцев действующих предприятий. У нас ведь как: человек построил завод за 150 миллионов рублей (по советским меркам это просто большой цех), на хлеб с маслом ему и его семье хватает - и ладно. А мы должны понять инвестиционные намерения действующих предприятий и сделать так, чтобы их хозяева хотели открыть завод не за 150, а за 500 миллионов. В деиндустриализацию не верю!

Необходимо привлекать частных инвесторов в формате концессии

Бизнес "направят" в районы



Для привлечения инвесторов-промышленников в районные центры уже используются различные инструменты господдержки, напомнил врио губернатора. Старые производственные площадки - с инженерными коммуникациями, зданиями и сооружениями - в ряде случаев оформлены как индустриальные парки. Соответственно, приходящий туда инвестор может пользоваться льготами по налогам.

- Готовые площадки, где можно было бы разместить промышленное производство, используются не всегда эффективно, - отметил Гусев. - Если в Боброве успехи есть (там власти реально работают с инвесторами по принципу "единого окна"), то в Поворине, например, заводская территория в центре города фактически пустует. Частный владелец держит ее на черный день… Мы часто говорим, что в районах есть проблемы с подключением к энергомощностям, и это действительно так. Но в то же время есть примеры, когда уже имеющиеся резервы не выбираются полностью. Будем разбираться. Надо по-новому взглянуть на документы территориального планирования, чтобы понять, где лучше разместить производственные мощности.

Александр Гусев добавил, что развитие промышленности во многом зависит от грамотной политики в сфере получения новых технологий:

- Надо честно признать, что сегодня мы не являемся носителями современных технологий. И многие промышленники уже поняли, что если мы не начнем, даже рискуя, доверять проектировщикам и разработчикам, то не догоним западных коллег никогда. Почему погибли отечественные предприятия радиоэлектроники? Потому что купили за рубежом технологии вчерашнего дня, на которых можно запускать ракеты, но не делать мобильные телефоны. Если госкомпании осознают свою потребность в разработчиках, мы сумеем частично нагнать развитые страны.

Свободная ниша

Глава региона выделил три направления бизнеса, которые сегодня недостаточно развиты в Воронежской области и могут стать точками роста в ближайшем будущем:

- Первый - это производство, потому что ему гарантирована широкая господдержка. Это и меры прямого финансирования, и помощь в получении кредитов, и ряд других преференций. Второй перспективный сектор - органическое земледелие: экологически чистые продукты становятся все более востребованными. Уже никто не хочет покупать "пластмассовые" китайские помидоры. Тема сложная, законодательство не до конца проработано. Но я призываю всех, кто занимается сельским хозяйством, обратить внимание на эту нишу. Конечно, нужны меры господдержки, и мы будем над ними думать. Но у нас есть главное - земля, которая находится в собственности или аренде у мелких фермерских хозяйств и еще не сильно испорчена пестицидами и гербицидами. Третье, на что стоит обратить внимание, - это внутренний туризм. Не продажа путевок в другие регионы, а прием гостей, особенно на выходные, на три-пять дней. Воронежская область располагает хорошими возможностями для организации таких поездок. И, я думаю, попадет в точку тот, кто уже сейчас займется развитием туристической инфраструктуры. Мы со своей стороны также будем стараться поддерживать эту сферу. Например, заниматься расчисткой Дона для прохождения прогулочных катеров.

У нас есть главное - земля, которая еще не сильно испорчена пестицидами и гербицидами

Колледжи не закроют

Глава региона трезво смотрит на будущее села, понимая, что стремление многих молодых людей переезжать в города - объективный процесс:

- Честные люди говорят, что экономическая жизнь будет развиваться в городских агломерациях. Но без села мы тоже не сможем. Наша задача - постараться удержать в сельской местности тех людей, кому такой образ жизни подходит, не лишая их качественного образования и работы. Постараемся понять, как должны функционировать средние профессиональные учебные заведения, которые есть в каждом районе Воронежской области - не только в городах, но и в крупных селах. Да, там устарела материальная база, преподавательский состав давно не видел новых средств производства, современных технологий. Проще всего, конечно, эти колледжи централизовать и закрыть, перенести в город. Но я считаю это мнение ошибочным и точно буду препятствовать, если такие процессы начнутся. Нужно попытаться дать колледжам новую жизнь за счет крупных сельхозпроизводителей, которые могут обеспечить современную технику и технологии для учебного процесса. Им же выгодна кооперация для подготовки кадров по своим специальностям. Если сумеем хотя бы часть детей задержать в таких учебных заведениях - это уже будет достижение, они вернутся работать в село. Другой важный момент - транспортная доступность учреждений торговли и досуга для жителей села, доступность Интернета. Детям же нужно общение, хотя бы виртуальное.

Театр сменит прописку

Судьба единственного в Черноземье Театра оперы и балета решится в этом году. Старое здание на площади Ленина сильно изношено, и в регионе давно спорят о том, что лучше: снести его или модернизировать.

- На мой взгляд, более правильным шагом была бы реконструкция - она сохранила бы акустику зала, которую высоко оценивают профессионалы, - сообщил Александр Гусев. - Но нынешний объем помещений не позволяет разместить там все, что требуется современному театру. Горячие головы предлагают выйти в соседний сквер, занять его часть под пристройку. Скорее всего, этот вариант не подойдет. Есть идея "зарыться под землю", но тут тоже не все так просто… Решать, конечно, специалистам, и мы их найдем. Но рассматриваем и возможность строительства нового театра - на набережной водохранилища, между ВОГРЭСом и Чернавским мостами, где образуется более ста гектаров намывных территорий. Можно в старом здании сделать музей, а на берегу - театр. Или на берегу - концертный зал, а театр где-то еще. В любом случае труппа распущена не будет. В принципе для показа оперных и балетных постановок в переходный период подойдет здание Воронежского концертного зала на Советской площади.

Немного о личном

Как чиновник Александр Гусев воронежцам уже известен, а каков он как человек? Чем занимается на досуге?

- Люблю слушать русский рок - разные направления, от "Машины времени" и "Сплина" до более молодых команд вроде "25/17". Это одна из причин, по которым я стараюсь ездить на своей машине - там хорошая акустическая система, можно ставить свои диски, - признался Александр Гусев. - Час-полтора в день обязательно читаю. Привязанностей к авторам или жанрам нет, но это либо познавательные книги (научно-популярные, исторические), либо те, что на слуху. Например, Пелевин нравится, хорошо пишет, социальная фантастика - то, что связано с прогнозом развития человечества. Детективы читаю редко… В кинотеатры, честно говоря, тоже редко хожу - сейчас достаточно много каналов цифрового телевидения. Смотрю обычные фильмы - от боевиков-блокбастеров до психологических триллеров, где есть смысл и есть над чем подумать.