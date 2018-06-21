Как изменилась Москва при Сергее Собянине

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня празднует юбилей - ему исполняется 60 лет. По меркам "Активного долголетия" - самой свежей из городских программ - возраст творческого расцвета и новых возможностей, когда человек может делать все, о чем прежде только мечтал. Судя по тому, как всего за неделю после того, как действующий глава города сообщил, что готов выдвинуться на второй срок, 4 тысячи москвичей включились в его избирательную кампанию, предстоящей осенью его, скорее всего, снова изберут мэром.

Фото: РИА Новости

А значит, еще пять лет на воплощение идей по обновлению Москвы ему гарантированы. Да и на все другое сил хватит, подсказывает генетика: дед мэра со стороны отца прожил больше 100 лет. Но оглянуться на уже сделанное все-таки не мешает. Говорят, для мэра у Собянина идеальная биография - малый город - средний областной центр и, наконец, мегаполис.

Предисловие к Москве: Когалым, Тюмень

Напомню, на должность главы столицы Собянин пришел с поста руководителя администрации президента России. Но не в кремлевских кабинетах формировался управленческий стиль будущего мэра, а в суровом Приполярье и Сибири. Начал с малого - Когалыма, города нефтяников. В 1984 году 26-летний Собянин стал здесь зампредом исполкома Когалымского сельсовета. 5 тысяч жителей и втрое больше вахтовиков, сельсовет - в деревянном бараке. Когда в 1993 году он уходил уже с поста мэра, в Когалыме жили 48 тысяч человек. В 5-9-этажных домах с хорошими дорогами, тротуарами и газонами. А еще появились 10 школ, 21 детсад, 2 больницы, 19 учреждений культуры. Действовали узел связи, аэропорт, автотрасса. С тех пор Когалым - один из лучших городов Сибири по качеству жизни.

…И вот - Тюмень. Обычный областной город. 500 тысяч жителей, новый масштаб проблем. Но в основе все то же - низкие зарплаты, грязные улицы, плохие школы... Собянин - губернатор Тюменской области, но занимается городом по сути как мэр. А бюджет области - почти пустой... Он убеждает федеральный центр сохранить за нефтедобывающими регионами часть налогов на ресурсы, которые целиком уходили наверх. Благоустраивает улицы и парки, модернизирует аэропорт и вокзал, строит торговые центры, цирк, театр... "Столица деревень", как называли Тюмень, превращается в современный культурный центр. По прогнозам, в ближайшие 10-15 лет она станет еще одним миллионником в стране.

Москва: идей хватит как минимум еще лет на пять. Значит, работать и работать

...2010 год. Президент назначил Собянина мэром столицы. Он получил мегаполис с перегруженными машинами улицами и многочасовыми пробками, недостаточно развитой системой общественного транспорта, пространством, городским почти полностью занятым автомобильным потоком и парковкой. Велосипедист в Москве - редкое явление… Я цитирую исследование, сделанное в 2013 году экспертами-урбанистами по заказу нового градоначальника. Их вывод: московские улицы - не предназначены для прогулок, поэтому на них мало людей. Да что улицы! Людей было мало и в парках, которых много, но почти все они, опять же по заключению специалистов, походили друга на друга - с одинаковым содержанием, оформлением, а нередко даже названиями.

Давно ли даже по Тверской, сплошь уставленной машинами, было не протиснуться? А сейчас прогуляться пешком — одно удовольствие. Фото: Сергей Михеев/РГ

В городе, конечно же, помнят, какой огонь критики вызвал на себя Собянин со своей программой "Моя улица". Ремонт летом и впрямь местами еще больше добавлял на дорогах заторов. Но тротуары продолжали расширять, новые парковки все больше вытесняли плотные ряды машин, с проезжей части одно за другим исчезали бутылочные горлышки. И вдруг в какой-то момент оказалось, что на московских улицах места хватает и деревьям, начисто вырубленным с той же Тверской улицы и на поредевшем Садовом кольце, и пешеходам, и велосипедистам. Впервые за многие десятилетия москвичи снова начали выходить просто погулять, или покататься на велике по ярче зазеленевшим бульварам. Сделали и еще одно открытие. Оказывается, на новом скоростном автобусе-экспрессе, который едет по выделенке, часто добраться до нужного места даже быстрее и удобнее, чем на метро с пересадками. И 2,6 миллиона пассажиров в сутки теперь с удовольствием пользуются еще вчера, казалось бы, ненавистным наземным транспортом.

Впрочем, и метро, в котором теперь ходят поезда "Москва" с кондиционерами и вай-фаем и добавилась 71 новая станция, уже совсем не то, что было в 2010-м. Самым же удивительным при этом оказалось, что скорость на дорогах города с 2010 года к 2017-му выросла на 16% - с 45 до 52 километров в час. А в международном рейтинге компании "ТомТом" Москва в 2014 году с позорного первого места по пробкам ушла на четвертое, а потом и на 13-е место.

Среди 327 улиц и площадей, комплексно благоустроенных за эти восемь лет, Новый Арбат. Сравните, каким он был и каким стал! Фото: Photoxpress/Сергей Михеев/РГ

Поразил Собянин москвичей и другим: несмотря на нередко звучавшие призывы решать проблемы постепенно, по очереди, он взялся за все сразу. Изменил систему финансирования школ, и деньги пошли за учеником. Больше учеников - больше денег. В канун 1 сентября родители перестали по ночам жечь костры, стоя в очереди, чтобы записать первоклассника в выбранную школу. 95% процентов мам и пап ведут детей в ближайшую от дома: 300 городских школ из 600 не просто сравнялись по качеству обучения с лучшими учебными заведениями столицы - по читательской и математической грамотности они входят в 5-6 лучших образовательных систем мира. В ближайшее время Собянин обещает сделать такими же и другую половину школ - еще 300. "Для нас важно, чтобы все образовательные комплексы, где бы они ни находились - в центре города или в Новой Москве, - учили детей одинаково хорошо" - так формулирует он свою цель.

Параллельно с этим Собянин и его команда модернизируют здравоохранение, реставрируют памятники истории и архитектуры, библиотеки, парки… Москве оказывается это под силу, потому что мэр умело концентрирует средства городского бюджета на 13 ключевых направлениях развития города. Эксперты утверждают: если бы эти ресурсы были распылены на текущие расходы, то таких изменений, какие произошли практически в каждой сфере столичной жизни, Москва бы никогда не добилась. "Собянин внедряет в жизнь Москвы и москвичей новые стандарты, - комментирует итог работы главы города за восемь лет Константин Ремчуков, председатель Общественной палаты Москвы, через экспертизу которой сейчас проходит ряд новых проектов в столице. - Новый стандарт парковки. Новый стандарт записи к врачу. Новый стандарт получения документов… В момент появления все они страшно раздражают людей. Но пройдет год-два - и попробуй отнять у них эти новшества! Они возмутятся, потому что жизнь снова станет неудобной. Она опять потребует включения механизма личных связей. Блата, как мы это называли. Но добро должно твориться не потому, что ты с кем-то знаком, а просто потому, что это чья-то обязанность. И это, по-моему, самая главная перемена для такого города, как Москва".

10 лет стоял пустырь после сноса гостиницы "Россия". Бизнес мечтал построить у стен Кремля коммерческую недвижимость. А Собянин построил парк. Фото: Аркадий Колыбалов/Сергей Михеев/РГ

А Юлия Сергеева, главный врач поликлиники № 180 в Митино, в инициативах мэра очень ценит то, что во всех своих начинаниях он опирается на мнение москвичей: "Когда и кто спрашивал врачей, что их не устраивает в городской медицине? О пациентах я даже не говорю. А Собянин - спросил. На основе анализа их пожеланий родились московские стандарты сначала взрослой поликлиники, а потом и детской. И теперь больной может позвонить по мобильнику своему доктору и быть уверенным, что ему ответят. У пожилых появились персональные врачи, а у лежачих - патронажная служба. За тем, сколько времени пациенты проводят у кабинета врача, идет постоянный контроль ситуационного центра. Да, так нам работать сложнее, но и интереснее. Ведь средняя зарплата врача у нас в простой районной поликлинике поднялась в этом году до 135 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому мы получаем гранты мэра и за счет их врач, работающий с хрониками, имеет еще добавку 20 тысяч рублей в месяц, а тот, кто обслуживает маломобильных, - 25 тысяч рублей".

Почти 20 лет разрушающаяся ВДНХ была самой большой барахолкой в стране. Сейчас отреставрированная, она снова стала любимым местом отдыха москвичей. Фото: Сергей Михеев/РГ

Результат не замедлил сказаться: средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на 3,7 года и достигла 77,9 года. Если удастся сохранить такие темпы, говорит Сергей Собянин, то вслед за Японией и Германией она достигнет 80 и в Москве через 4 года - к 2022 году.

Меняется Москва, меняется и сам мэр. Заметно, что он одинаково комфортно чувствует себя среди артистов и врачей, на стройплощадке и предприятии с самыми инновационными технологиями. По всему чувствуется, что он любит Москву и москвичей. Ну, а жители столицы, похоже, на ближайшие лет пять еще точно не отпустят его с поста главы города.

Между тем

- Москва первой в стране начала избавляться от самостроя: за последние пять лет с улиц города исчезло более 4 тысяч незаконных построек.

- В рамках акции "Миллион деревьев" в городе высажено 90 тысяч деревьев и 1,9 миллиона кустарников.

- На улицах столицы стало больше летних веранд, упрощен порядок их открытия.

- Московская вода больше не пахнет хлором.