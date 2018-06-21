Каждый день читательский абонемент впервые оформляют 10-15 москвичей

Столичные библиотеки преображаются на глазах. Теперь в них есть кафе и зоны бесплатного Wi-Fi, компьютерные классы и площадки для коворкинга. Таковы первые итоги краудсорсинг-проекта "Моя библиотека", призванного превратить скучные книгохранилища в современные центры притяжения москвичей всех возрастов.

Проект "Моя библиотека" стартовал в Москве в 2016 году. "Первое, с чего мы начали, - изменили часы работы, - рассказывает гендиректор "Центральной библиотечной системы" ЦАО Марианна Левитова. - Теперь двери взрослых библиотек открыты для посетителей каждый день до 22.00, детских - до 21.00. В воскресенье "короткий" день - до 20.00, единственный выходной в понедельник".

И сегодня в любой городской читальне можно встречаться с друзьями, проводить переговоры и одновременно работать в интернете и печатать документы. "Горожане быстро поняли, что это удобно, и теперь активно пользуются всеми услугами", - добавляет Левитова.

Это подтверждают и цифры - посещаемость читален выросла на 20%. Ежемесячно обычную районную библиотеку посещают в среднем около 5 тысяч человек. А в некоторых количество посетителей доходит и до 15 тысяч. Но особенно библиотекари гордятся тем, что каждый день к ним впервые приходят записываться 10-15 человек. Большинство из них - молодые люди.

"Мы открыли фонды. Это раньше был абонемент, по которому читатели брали книги на дом, и читальные залы, откуда литературу выносить запрещено. Сегодня взять домой можно 90% книг, мы не выдаем только очень редкие и особо ценные издания", - рассказывает директор библиотеки N 8 имени А.П. Чехова Елена Пахомова.

Библиотекарей теперь специально учат общаться с посетителями. "Вас должны встречать так, чтобы вам обязательно захотелось вернуться, - объясняет Марианна Левитова. - А пользователи бывают разные. Некоторые приходят, чтобы вылить свой негатив, и библиотекарь как губка должна все это впитать и с улыбкой помочь человеку. Это колоссальный труд".

Современные библиотеки сделали ставку на интеллектуальный досуг. Театральные кружки и курсы робототехники, лекции ведущих ученых и бизнес-тренинги, концерты и встречи с писателями - все это теперь можно найти в ближайшей к дому читальне.

В мультикультурные центры превращаются не только взрослые, но и детские библиотеки. Школьники в буквальном смысле ходят "потусить" в читальню - на квестах и мастер-классах всегда аншлаги. А самых маленьких посетителей, которым едва исполнился год, библиотекари готовы занять на час, чтобы мама могла поработать или просто отдохнуть с книжкой в руках. Большой популярностью у москвичей пользуются детские центры развития, которые открываются при библиотеках.

В мультикультурные центры, где можно и поработать, и весело отдохнуть, превращаются не только взрослые, но и детские библиотеки. Фото: Александр Корольков

Среди старшего поколения лидируют курсы английского языка и компьютерной грамотности. 120 столичных библиотек уже обучили около 1,5 тысячи человек в рамках проекта "Московское долголетие".

А к концу 2018 года, обещают столичные власти, в городе будет 54 тематические библиотеки. Например, в детской библиотеке N 211 "Пионер" откроется первый в столице комикс-центр, а библиотека N 223 в Солнцево превратится в этнографический центр. "Библиотека имени Жуковского, где собран уникальный театральный фонд, уже превратилась в репетиционную площадку для начинающих театральных коллективов, - продолжает открывать новые стороны библиотечной жизни Марианна Левитова. - Теперь библиотечные работники рассказывают коллегам со всей страны, как создать в читальне театр".

Главный вопрос, который сейчас интересует москвичей, - когда же заработает единый электронный читательский билет. Уж слишком привлекательной кажется возможность записаться в библиотеку онлайн, выбрать, сидя на диване, нужную книгу, получить ее рядом с домом, а потом сдать в любой библиотеке города. Точной даты специалисты назвать не готовы, но уверяют, что ждать осталось недолго - два-три года.

За это время в Москве будет завершен процесс ретроконверсии фонда - всю библиотечную информацию, хранящуюся сейчас на бумажных носителях, переведут в электронный вид с созданием базы данных, наклеят на каждое издание штрихкод и объединят все городские 440 библиотек в единый электронный каталог. Это колоссальная работа, потому что только, например, в ЦАО более 2 миллионов единиц хранения. Также предстоит создать электронную базу всех читателей. И самая сложная задача - отработать систему логистики, позволяющую читателям получать и сдавать книги там, где им удобно.

А вот проблему невостребованных и старых книг столичные библиотекари уже решили. Этим летом в Москве пройдет уже третья акция "Списанные книги". Если вы хотите пополнить свою домашнюю библиотеку, организаторы советуют внимательнее следить за объявлениями, потому что все книги разбирают за пару недель.

Кстати

Когда в Москве появится единый читательский билет, с каждым читателем будет заключен договор, в котором прописано, какими услугами он сможет пользоваться. Получить книгу на дом смогут лишь те, у кого есть московская прописка, и студенты с временной регистрацией. Остальные смогут пользоваться читальным залом, получить доступ к Национальной электронной библиотеке или сервису "Библиотека ЛитРес" и читать книги онлайн. Концерты и мастер-классы, лекции и встречи с писателями будут открыты для всех.