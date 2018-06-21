Ченцовский детский дом - один из лучших в регионе - решили расформировать. Местные жители обратились к губернатору и в СМИ с требованием не допустить закрытия учреждения. На встрече в Ченцах побывала корреспондент "РГ".

Увольнение мамы

На территории детского дома собралась большая толпа. Ожидая приезда журналистов, местные жители принесли альбомы с фотографиями из жизни детдома, собранными за последние 20 лет.

- Все эти годы наш детский дом был "сердцем" Ченцов. Здесь не только жили сироты. Сюда постоянно приходили и наши деревенские дети, которые бесплатно занимались в кружках и секциях, ребята и педагоги проводили с ними мастер-классы. Родители ни за что не платили. Краски, шерсть, полимерную глину для занятий - все оплачивали спонсоры. Почему детдом вдруг решили закрыть - нам не объяснили, - возмущаются селяне.

Деревня Ченцы расположена в Красносельском районе Костромской области - в знаменитом краю ювелиров. Старожилы говорят, что с давних времен во многих селах этого края развивается золотой промысел, и чуть ли не в каждом доме, если хорошо поискать, отыщется ювелирная мастерская. В районе много красивейших заповедных мест, большинство населенных пунктов газифицированы. Вдоль берегов рек Волги и Покши - множество красивых особняков и дворцов, принадлежащих известным людям. Однако на состоянии районного бюджета все это богатство, к сожалению, не отражается.

Поля вдоль дорог зарастают травой и бурьяном. Многие сельхозпредприятия развалились, фермы разрушены. На крышах покинутых коровников ченцовского СПК выросли березы, школы в деревнях Григорково и Гущино закрыты. Недавно прекратил свое существование Ивановский дом престарелых. К счастью, постояльцы и персонал учреждения не оказались на улице: их взял под опеку приход Воскресенской церкви села Карабаново, который с июня платит соцработникам зарплату.

Проблемы в Ченцах начались этой весною, когда в апреле с должности директора детдома неожиданно уволили Любовь Семенову. "Ее вызвали в Кострому и объявили, что она здесь больше не работает. Это для всех был невероятный шок! Любовь Геннадьевна создавала этот детдом с нуля, вложила всю душу, дети называли ее своей мамой. Вы много знаете детдомов, куда воспитанники даже через много лет после выпуска продолжают ездить семьями, привозят детей - как к родной маме? А к Любови Геннадьевне - ездят. И вот ее решили "оптимизировать"! Разве так можно?!" - недоумевают жители деревни.

Центр притяжения

После того как на защиту "мамы" встали все, от мала до велика, Семенову в должности восстановили. Однако ненадолго: несколько дней назад чиновники объявили красноселам, что вслед за "оптимизированными" ивановскими стариками теперь пришел черед и детей-сирот: Ченцовский детский дом с первого сентября закроют, а воспитанников распределят по другим интернатам.

- Нам предложили открыть в этом здании начальную школу, но мы не согласились. Рядом есть школа в Иконникове. Она рассчитана на 320 мест, но не заполнена и на треть. Автобус ходит постоянно, возит детей и из Гущина, и из Ченцов. Зачем тут вторая школа? Мы стучались во все двери, но нас не слышат, - рассказывает воспитатель детского дома и депутат районного собрания депутатов Наталья Сесенина.

Внешне Ченцовский детский дом, находящийся под одной крышей с детским садом, выглядит очень добротно: здание кирпичное, покрыто новой сверкающей крышей. Вокруг - чистота, красота, множество цветов, баня, площадки и домики для детских игр.

По словам воспитателей, дети им во всем помогают: убирают территорию, разбивают клумбы. Они занимаются в столярной мастерской, делают прекрасные поделки из дерева, умеют шить, готовить, участвуют в благотворительных акциях. Воспитанники живут здесь по пять-шесть лет, дружат между собой, все - как одна семья.

Вслед за "оптимизированными" ивановскими стариками теперь пришел черед и детей-сирот из Ченцов

На встречу с журналистами во двор детдома пришли десятки людей. Многие - с детьми. Наперебой они говорили о том, что Ченцовский детский дом - это единственное место, куда ходят деревенские дети. Досуга больше никакого нет. Возить в Кострому за 26 километров у многих родителей нет возможности. А здесь - такой центр дополнительного образования, которому позавидуют другие деревни.

- У меня четверо сыновей, и они все выросли с этим детским домом. Благодаря ему в нашей семье появилась дочка Катюшенька, моя любимая сноха. Если детский дом закроют, здесь все будет разрушено. Вы же мимо проезжали, сами видели - колхоз уничтожен, фермы развалили, на крышах лес вырос, коров нет. А сюда иностранцы приезжают, помогают детям, - поясняет молодая бабушка с внучкой на руках.

Рассказ женщины продолжает ее сноха Катя:

- У меня есть с чем сравнить. Мы с Надей приехали сюда из Нейской школы-интерната и были поражены, какие здесь прекрасные условия и добрые люди: и одевают, и кормят, и общаются совсем по-другому. Когда я здесь жила, у меня было чувство, что это моя семья.

В ожидании чуда

В администрации региона сообщили, что губернатор о планах перепрофилирования детского дома проинформирован и в ближайшее время планирует рабочую поездку в район, "чтобы на месте разобраться в ситуации". Жители Ченцов на встрече с журналистами заявили, что очень надеются на этот визит главы региона.

"Вы не представляете, как трудно бывает "отогреть" ребенка, дважды или трижды возвращенного из приемной семьи! Они от этого теряют все привязанности. Сегодня в детдоме 12 детей. Они переживают! Они спрашивают: "А куда мы пойдем?" Они говорят: "Мы в другом месте учиться не будем, мы сбежим из других учреждений". Как можно так решать судьбы детей, в приказном порядке отправлять в другое учреждение привыкать к новому месту, к новой школе? Нельзя так! Дети не должны страдать", - волнуются воспитатели.

Сирота Евгений Маликов специально приехал из Самети, чтобы заступиться за "родной" детский дом. Сюда он попал вместе с сестрой Галей, когда ему не было и семи лет. Сейчас Евгений - владелец собственного дома, счастливый муж и отец троих детей.

- Многие наши ребята окончили университет, открыли собственное дело. Я встречаю воспитанников других детдомов - а они и курят, и пьют. Им от государства дали квартиру, а они ее пропили, продали. А у нас выпускники все успешные. Мы сами купили свой дом в деревне благодаря помощи Любови Геннадьевны. Если детдом закроют, мы не знаем, куда будем ездить. Мы как будто потеряем маму, родителей, которых могли навещать, - грустит Евгений.

С ними солидарен священник соседнего храма в селе Карабаново Георгий Эдельштейн:

- Любовь Геннадьевна живет только для этого детского дома. Вот эти сопляки - это ее единственные дети. Она страшно боится самолетов. Но когда выпускник этого детского дома в Хабаровске женился, она села в самолет и полетела. Я ее спрашиваю: "Зачем?" - "А как же? У него на свадьбе не будет ни одного человека родни!" Зайдите в детдом и спросите Любовь Геннадьевну: "Где ваши выпускники?" Она вам сейчас же даст справку обо всех до единого и покажет фотографии. Я не хочу Любовь Геннадьевну хвалить, но я знаю, что Ченцовской детский дом - это лучший детский дом не только в Костромской области.

Пока верстался номер



Стало известно, что Ченцовский детский дом посетил губернатор региона Сергей Ситников. Он встретился с детьми и коллективом. Ситников сообщил, что в последние шесть лет в области из-за сокращения количества детей уже закрылись пять детских домов. "Мы договорились, что до сентября 2019 года здесь все остается как есть. В сентябре я приеду посмотреть, как дела у детского дома. В последние годы в учреждении был недокомплект воспитанников, и очень мало детей устраивали в семьи - за четыре года только два ребенка. А в соответствии с законодательством детский дом является местом временного содержания ребенка для последующей передачи в семью, где ребенок должен воспитываться", - заключил губернатор.

Комментарий

Аурика Дроздник, директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области:

- В Ченцовском детском доме в настоящее время воспитывается всего 12 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Пятеро из них выпускаются в этом году, один ребенок находился в учреждении временно. Из шести оставшихся ребят четверо выпускаются в следующем году. В связи с этим рассматривается вопрос о перепрофилировании учреждения. Здесь разместится начальная школа и детский сад. Оставшиеся в Ченцовском доме ребята будут переведены в другие детские дома по своему выбору. В учреждении работает 22 сотрудника, десять из них - пенсионеры, четверо - работают по совместительству. С каждым из восьми человек, которые нуждаются в трудоустройстве, проводятся индивидуальные консультации. Перепрофилирование учреждения позволит сохранить рабочие места.