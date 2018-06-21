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21.06.2018 09:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Красовский, Свиридов и Кумин получили неожиданно много подписей мундепов

Текст: Сергей Бабкин
Больше всего подписей муниципальных депутатов получили три претендента на пост мэра: представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, самовыдвиженец Антон Красовский, кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин. Они набрали от пяти до тринадцати голосов.

Таков предварительный итог встречи, впервые организованной Ассоциацией муниципальных образований Москвы (АМОМ). Как рассказал журналистам председатель АМОМ Владимир Дудочкин, Илья Свиридов получил 16 подписей, самовыдвиженец Красовский - 13, выдвинутый столичным отделением КПРФ Кумин - 11. Половина кандидатов на должность мэра Москвы на встрече с муниципальными депутатами в среду представили свои программы и тут же могли получить подписи, которые требуются для прохождения муниципального фильтра.

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Напомним, для регистрации кандидатам требуется собрать в свою поддержку не менее 110 подписей депутатов 110 муниципальных образований. В связи с тем, что большинство депутатских мандатов в столице в ходе муниципальных  выборов в конце прошлого года выиграли представители партии "Единая Россия",

Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главы комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

- Мы выбрали эту форму встречи, чтобы кандидаты могли представить свои программы, а муниципальные депутаты имели возможность отдать подпись за того или иного кандидата", - рассказал Дудочкин.

Он отметил, что во встрече приняли участие около 240 депутатов, и не исключил, что подобные встречи повторятся.

На встрече Антон Красовский поблагодарил собравшихся депутатов, что пришли на эту встречу, но отметил, что ряд кандидатов проигнорировали ее. В частности, не пришли Илья Яшин и Дмитрий Гудков, также претендующие на пост мэра.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Может, потому они и не могут собрать подписи муниципальных депутатов, что не общаются с депутатами", - сказал Антон Красовский.

Со своей стороны кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов заявил, что поддерживает систему "муниципального фильтра".

"Это важный инструмент, который позволяет отсечь странных людей. Но при этом считаю, что фильтр должен быть снижен. Это, может, 50 или 40 подписей. Фильтр должен быть проходимым", - сказал выдвиженец от "эсеров".

Документы на выдвижение кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 2 июля.

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