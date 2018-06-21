Крупнейший центр сертификации автомобилей будет создан в Подмосковье

Подмосковье планирует развивать автомобилестроение, создав на своей территории автомобильный кластер, куда будет привлекать ключевых игроков этого рынка. Об этом сообщил зампред правительства области - министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев на выставке Global Connect, проходящей в немецком Штутгарте.

"К нам уже пришел "Мерседес", строящий завод в Солнечногорске. Пришла компания Хино - подразделение Тойоты по производству грузовиков малой и средней тоннажности. Ведутся переговоры с компанией по производству больших грузовиков, которая, мы также рассчитываем, найдет свое место на территории региона", - сказал Буцаев.

Он также напомнил о планах по созданию на базе научно-исследовательского института "НАМИ" крупнейшего испытательного центра в Дмитровском районе области.

"Мы совместно с федеральным правительством хотим создать крупнейший испытательный центр, который будет заниматься сертификацией и R&D-исследованиями автомобильных направлений для всей России. Любая машина, которая требует сертификации для российского рынка, будет проходить через этот центр", - подчеркнул зампред.