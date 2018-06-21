МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жары‍

Главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждение о 30-градусной жаре в пятницу и субботу.

"Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 и 23 июня в Москве и области ожидается жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов и выше", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В МЧС рекомендуют носить в жару светлую одежду из натуральных тканей и головной убор, а также стараться чаще находиться в тени.

Как сообщает подмосковный главк МЧС, во второй половине дня в пятницу на северо-западе Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра до 12-17 м/с.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень опасности объявлен в Москве 22 июня из-за ожидающихся грозы и ветра. осадки и ветер будут наблюдаться в столичном регионе с 9:00 мск и будут продолжаться примерно 12 часов. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с