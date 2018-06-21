Мосгорсуд в четверг утвердил приговор Тверского районного суда столицы основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру.

Он был осужден заочно к девяти годам колонии общего режима за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на три миллиарда рублей. С лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ сроком на три года.

Такой же приговор был вынесен деловому партнеру Браудера Ивану Черкасову, а также удовлетворен гражданский иск к ним на 4,2 миллиарда рублей. Оба скрываются за границей и отбывать наказание, платить по иску не спешат. Адвокаты осужденных посчитали, что осудили их незаконно, и пожаловались в Мосгорсуд.

Но коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным приговор суда первой инстанции и в своем постановлении записала: "Приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения".

Браудер в июле 2013 года был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 миллиона рублей и осужден на девять лет лишения свободы. В июле 2014 года Россия объявила его в международный розыск, а в декабре 2017 года Тверской суд приговорил финансиста по совокупности двух приговоров заочно на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Такой же срок наказания получил Черкасов. Как установили следствие и суд, Браудер организовал преднамеренное банкротство компании "Дальняя степь", а Черкасов осуществил преступный план. Их криминальные действия относятся к 1996 году.