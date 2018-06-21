На московские улицы выйдут трамваи в новой комплектации

В Москву начали приходить трамваи "Витязь-М" в новой комплектации.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, в обновленном салоне стало больше сидячих мест - 64 против 60. Кроме того, большую часть кресел поставили по ходу движения - об этом просили пассажиры. Добавилась еще одна накопительная площадка, где можно поставить коляску или велосипед. Изменились и медиаэкраны - увеличилось изображение.

Два обновленных трамвая выйдут в субботу на маршрут № 35, их можно узнать по бортовым номерам 31179 и 31180.

Напомним, всего в столице уже 180 "Витязей", ими полностью укомплектовано Бауманское трамвайное депо, сейчас идет поставка в Октябрьское депо. Их можно встретить на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. Они, в том числе, курсируют от площади Тверской заставы до Каланчевки. В трамваях полностью низкий пол, климат-контроль, видеонаблюдение, доступ в интернет, зарядки для телефонов. До конца 2019 года общее количество "Витязей" достигнет 300.

Сейчас Мосгортранс обсуждает с поставщиками новые контракты на поставку трамваев, в частности, в техническом задании предполагается прописать наличие зарядок на 220 вольт, также, возможно, в новых трамваях будет увеличен автономный ход за счет ионистеров - устройств, накапливающих энергию, получаемую во время торможения.