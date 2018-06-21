Новые ВПП в московских аэропортах достроят к концу года

Третьи взлетно-посадочные полосы в двух столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево планируют достроить к концу года.

"Вопрос непростой, мы работаем на то, чтобы задача по вводу новых взлетно-посадочных полос в Домодедово и Шереметьево была разрешена к ноябрю, декабрю", - сказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Сейчас предсказать, как разрешится ситуация, довольно сложно. Там не простая ситуация с оформлением земельных участков. Есть ряд проблем, которые мы сейчас решаем. Сделаем все возможное, чтобы закончить в этом году", - отметил он.