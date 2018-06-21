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21.06.2018 18:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Липецке КамАЗ протаранил шесть машин на остановке

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Шесть человек получили травмы в результате столкновения семи автомобилей на Октябрьском мосту в Липецке. В числе пострадавших 11-летний подросток, угрозы для жизни участников аварии нет.

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Авария с участием пяти легковых автомобиле, грузовика и автобуса произошла в 17.20, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области. Движение на месте ДТП частично перекрыто, причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения. По предварительным данным, КамАЗ врезался в стоявший на остановке автобус, повредив соседние машины.

- Все пострадавшие из автобуса. У четверых диагностировано сотрясение головного мозга. Пять человек помещены в больницу, шестой от госпитализации отказался, - сообщили ТАСС в дежурной службе скорой помощи.

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