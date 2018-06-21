Собянин провел технический пуск метро на участке "Раменки-Рассказовка"

Пассажирские поезда от станции "Раменки" до "Рассказовки" по Калининско-Солнцевской линии пойдут в конце августа-начале сентября. Эту новость сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. В свой день рождения - главе города исполнилось 60, он запустил по новому радиусу столичной подземки пока первый технический поезд.

- Я обещал вам приехать на метро, и вот - приехал, - доложил мэр жителям района Солнцево. - Что такое технический пуск? Это означает, что все тоннели проложены, все станции построены, вся стройка в основном завершена. Еще потребуется время на подготовку к сдаче в эксплуатации, обкатки систем управления. Надеюсь, что в конце августа-начале сентября по всей новой линии поедут и пассажиры.

То, что с поездками под землей нужно подождать до конца лета, не убавляет радости от события у Аллы Григорьевны Царьковой и Лилии Яковлевны Моргуновой - жительниц дома, расположенного через дорогу от входа в подземку. "Мы ждали этого события 30 лет, - поделились они с корреспондентом "РГ". И вот - дождались!"

Транспортная доступность к метро с пуском нового радиуса улучшится не только в Солнцево - для 600 тысяч москвичей, каждый второй из которых получит подземку в пешей доступности от дома. Ведь на этом 15-километровом участке расположены семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Все они будут введены в строй одновременно. "В таком количестве Москва не запускала станций с 90-х годов прошлого века, - рассказал "РГ" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Но сложность не только в этом. Этой линии не было даже в генплане Москвы, а потому для нее не было предусмотрено даже транспортного коридора. Нам пришлось перекладывать огромное количество коммуникаций". Но метростроители справились: с 2011 года они построили самый длинный радиус в столичной подземке протяженностью 36 километров, напомнил мэр. Первый его участок от станции "Деловой центр"-"Парк победы" открылся в 2014 году, второй -до станции "Раменки" еще более 7 километров с тремя станциями - в 2017-м и вот на старте следующий. И теперь жителям целого ряда районов запада столицы больше не придется тратить по два часа лишь для того, чтобы добраться до станции "Юго-Западной" - ближайшей здесь прежде.

Вместе с мэром опробовали новый маршрут в подземке и корреспонденты "РГ", отправившись на автомотрисе от "Солнцево" к "Мичуринскому проспекту". По пути останавливались на каждой новой станции и свидетельствуем: они действительно готовы. Мраморные колонны, гранитные полы, стены отмыты до блеска, кругом работающие эскалаторы. Все очень красивые, яркие, не похожие друг на друга. В серо-черных тонах "Говорово", голубые колонны с волнами на "Озерной", красная в цветущих яблонях "Мичуринский сад". Самая светлая и запоминающаяся - "Солнцево". У ее входных вестибюлей - силуэты русских изб. В стенах - маленькие круглые оконца, словно солнечные зайчики застыли в бетоне. "Эта станция построена первой из 9, которые строятся в городе по проектам победителей конкурса, - говорит главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Архитекторы ищут узнаваемые образы, которых так не хватает нашим безликим панельным районам постройки 70-80-х годов прошлого века. В данном случае им это, на мой взгляд, удалось".

К 2025 году сеть подземки в Москве, по словам мэра, удвоится: в 2010 году в городе было 150 километров, а вместе с МЦК будет 300, сказала он. Если же еще посчитать и центральные диаметры, прокладкой которых сейчас занимается город вместе с РЖД, то протяженность рельсового транспорта в столице увеличится до 1000 километров. И что особенно приятно: сразу с окончанием стройки везде сразу появляются аккуратные газоны, цветники, а в "Солнцево", на берегу некогда заброшенного пруда, сейчас очищенного и уже с лодочной станцией, разбили даже парк.