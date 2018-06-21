В аварии на Кутузовском проспекте погибли три человека

Ночью на Кутузовском проспекте произошла серьезная авария, в которой столкнулись пять машин и погибли три человека.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Администратора Московского парковочного пространства (АМПП), легковая машина сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом и двумя легковыми такси, а затем загорелась.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили "РГ", что в ДТП пострадало шесть человек, трое скончались на месте, трое в тяжелом состоянии госпитализированы в НИИ Склифосовского, Боткинскую больницу и ГКБ №1.

В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным АМПП, для ликвидации последствий аварии были задействованы три эвакуатора.