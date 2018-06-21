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21.06.2018 14:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве откроют школу шоураннеров

Текст: Сусанна Альперина
До 20 тысяч долларов в неделю может получать хороший шоураннер. Но пока не в России.

Кто такие шоураннеры и кого из известных представителей этой профессии мы знаем? Любителям сериалов пояснять не надо. Для остальных расскажем, что шоураннер - тот самый человек, который  отвечает за основное направление и развитие телепроекта. Шоураннер обычно совмещает обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора. В отличие от кинематографа, на телевидении шоураннер по статусу всегда выше режиссера. Часто шоураннер выступает как создатель сериала, хотя и не всегда. Дж. Дж. Абрамс, Шонда Раймс, Чак Лорри, Райан Мёрфи, Стивен Моффат - вот лишь несколько имен тех, от кого зависит жизнь и развитие любимых зрителями проектов. Например, без Стифена Моффата невозможна судьба популярного сериала "Доктор Кто".

В роли шоураннера не стесняются пробовать себя даже такие кинорежиссеры как Дэвид Линч, Мартин Скорсезе или Дэвид Финчер. А вот теперь любой желающий сможет освоить азы профессии и в России. В Московской школе кино запускается первый в России обучающий курс для шоураннеров. Набирают 200 человек. За этим курсом стоят специалисты по сериальному мастерству в России -  телеканал ТВ-3, Cosmos Studio и продюсерский центр «Среда».

Фото: Сергей Михеев
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Соответственно 25 июня в 19.00, когда на площадке Московской школы кино (МШК) состоится открытая презентация курса Showrunner, его представят топ-менеджеры этих компаний. Менторы программы - генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер канала Евгений Никишов, продюсеры Александр Акопов (Cosmos Studio), Александр Цекало («Среда») и Игорь Мишин, а также академический куратор курса Десислава Медкова (ГК "Рики").

"Шоураннер – это сердце и мозг телесериала. Он управляет процессом создания от идеи до выхода на экран: контролирует разработку сценария, решает весь комплекс ключевых задач на этапе предпродакшн, презентует проект заказчикам и инвесторам, руководит процессом производства, отвечает за результат", - сказано в аннотации курса. Обещано, что студенты будут работать по реальным проектам заказчиков из телеиндустрии, а портфолио выпускника составят разработанный пакет по конкретному телесериалу и постановочный проект пилотной серии.

Обучать мастерству шоураннера в МШК планируют всего в течение одного года. Как авторы курса собираются это сделать - представить трудно, поскольку профессия шоураннера включает в себя - наличие связей, доскональное знание тонкостей индустрии, и владения основами нескольких профессий. Как минимум - искусством написания сценария. Честно говоря, в шоураннеры хорошо бы набирать уже тех, кто имеет опыт работы. Однако, лиха беда начало. По крайней мере, даже такое ускоренное обучение поможет привлечь внимание к профессии, представителей которой у нас в России практически нет. Даже если назвать их по-другому. 

Культура Кино и ТВ Мировое кино Общество Образование В регионах

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