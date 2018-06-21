Видео: Над Центральной Россией пролетел метеорит

Около четырех утра жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей увидели на небе яркую вспышку, источником которой многие посчитали упавшее небесное тело.

Некоторым удалось снять весь процесс при помощи видеорегистратора, записи потом выложили в Сеть.

Примечательно, что большинство комментариев к видео так или иначе напоминают о сегодняшней дате - дне летнего солнцестояния, когда светлое время суток продолжается более 17 часов и служит началом астрономического лета в северном полушарии Земли.