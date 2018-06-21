Крокодил девять лет прожил в мясном отделе камчатского рынка

Двухметровый крокодил по кличке Гена, девять лет проживший в террариуме мясного отдела на рынке в Петропавловске-Камчатском, покинул свой дом.

Первыми тревогу забили посетители торговой точки, привыкшие навещать животное и периодически его подкармливать. Что, кстати, было совсем ни к чему, так как питомца обслуживали сотрудники специализированной компании - чистили террариум, декорации, меняли воду и доставляли пищу. Преимущественно, свежую рыбу, гребешки и говядину.

Как пояснил "Интерфаксу" директор камчатского рынка Владимир Коптюх, крокодил был подарен одному из учредителей торговой точки на день рождения. У него дома животное сейчас и находится.

В перспективе Гену хотят определить в Елизовский районный зоопарк. Сейчас этот вопрос решается.

А покинуть террариум на рынке животному пришлось из-за многочисленных проверок контрольно-надзорных органов, куда периодически поступали жалобы от сердобольных граждан на то, что крокодилу "холодно", "он голоден", "заболел" и так далее.

- Мы свозили его к ветеринару, доктор осмотрел крокодила и написал нам заключение - Гена здоров, находится в отличной форме, и никаких отклонений у него нет, - уверяет собеседник.

Однако, чтобы более не травмировать животное (в том числе запрещенными угощениями от поклонников), его решили переселить с рынка.