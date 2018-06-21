В Ботаническом саду Владивостока нашли обломки советского самолета

На территории Ботанического сада во Владивостоке обнаружены обломки советского военного самолета. Находку сделали участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поисковое движение России".

Командир "АвиаПоиска" Ярослав Ливанский рассказал, что первые фрагменты машины нашли недалеко от туристической тропы во время разведки местности. По мнению участника поисковых работ, майора авиации Дмитрия Хмелева, самолет был реактивным.

"Вместе с обломками попадается большое количество фрагментов стеклоткани от теплоизоляции радиолокационной станции, а также части углепластика от ее обтекателя", - пояснил он свое предположение.

Кроме того, на месте были найдены лопатка турбины двигателя, фрагмент бортового номера, а также конденсатор, на котором стоит год выпуска - 1954.

По словам Ливанского, самолет ударился о склон сопки над Седанкинским водохранилищем, выбив воронку около пяти метров в диаметре, взорвался, а обломки разлетелись на 150 метров.

Сейчас приморским поисковикам предстоит на месте выяснить тип летательного аппарата, принадлежность к конкретному полку, дату катастрофы. По предварительной информации, она произошла до 1969 года. Участники "АвиаПоиска" нашли местного жителя, который буду ребенком, видел в этом районе фрагменты разбитого фюзеляжа. Известно также, что ученики местной школы в 1970-е годы приходили на сопку, чтобы почтить память неизвестного летчика.