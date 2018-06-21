В Хабаровском крае во время сплава погибла девушка

При сплаве на катамаране по реке Амгунь в Хабаровском крае пострадала группа из шести туристов. В десяти километрах от одноименного села судно перевернулось. Одну из девушек течением затянуло под навалы бревен и зажало. Спасти ее не удалось.

- В спасательную службу позвонили по сотовому телефону. На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Туристы, жители города Амурска и поселка Эльбан, дожидались помощи на небольшом островке косы, - рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Пострадавшие провели всю ночь на отмели, разбив палатку и разведя костёр. Спасатели оказали им помощь. А после на вертолете доставили членов похода и тело их погибшей спутницы в поселок Березовый, где передали сотрудникам районного отдела полиции. Как выяснилось, группа была не зарегистрирована в МЧС.

Сплав в этом районе был для туристов уже не первым. Место казалось спокойным. Никто не ожидал, что на этот раз поход обернется трагедией. Из-за прошедших недавно сильных дождей уровень воды в реке поднялся, и течение стало более стремительным.