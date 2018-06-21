В Приамурье медсестру осудили за хищение лекарства у онкобольных

Благовещенский городской суд признал 44-летнюю медсестру Амурского онкологического диспансера виновной в краже дорогостоящих лекарств. Препараты должны были пойти на курсы химиотерапии для пациентов.

В официальном сообщении Благовещенского городского суда говорится, что медикаменты сотрудница химиотерапевтического отделения похищала с августа по октябрь 2016 года.

Преступление раскрылось, когда лекарства, которые женщина намеривалась отправить в Москву для дальнейшей продажи, в транспортной компании изъяли оперативники.

Суд признал медсестру виновной в крупном хищении (часть 3 статьи 160 УК РФ), и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Она также обязана возместить сумму украденного - порядка 290 тысяч рублей.