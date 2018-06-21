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21.06.2018 20:49
Рубрика: Спорт

На трибунах становится громко

Число зрителей на матчах турнира перевалило за миллион
Матч группы "С" между сборными Дании и Австралии стал историческим. Дело в том, что игру в Самаре посетил миллионный болельщик. Всего на турнире ожидается до 2,8 миллиона зрителей.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)

Что касается непосредственно встречи, то она получилась боевой. А по-другому и не бывает, когда играет Австралия. "Соккеруз", может, и уступают в классе французам или тем же датчанам, но они никогда не сдаются. Что любопытно, перед матчем главный тренер австралийцев Берт ван Марвейк отметил, что у скандинавов более сыгранная команда, чем у Франции.
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- Безусловно, завтрашний матч для нас решающий, - отметил ван Марвейк. - Мы уже сыграли с французами. Думаю, они более креативны, чем датчане. Но у скандинавов более слаженная команда.

В свою очередь главный тренер датчан Оге Харейде призвал своих футболистов не расслабляться после победы на старте турнира над Перу.

- Нам нужно выйти из группы. Но того же хотят и остальные сборные, - подчеркнул Харейде. - Как видите, слабые, казалось бы, команды оказались не такими уж слабыми. Австралия хорошо играет при новом тренере. Нас ждет очень непростой матч.

Довольно быстро датчане открыли счет. Сделал это лидер скандинавов полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, хлестким ударом с линии штрафной оставив не у дел голкипера австралийцев Мэти Райана.

Всего на матчах ожидается до 2,8 миллиона болельщиков

Забив, датчане слегка успокоились, в то время как "соккеруз" стали чаще атаковать и угрожать воротам Каспера Шмейхеля. И в итоге австралийцы уже в первом тайме сравняли счет. Как и в матче с Францией, с пенальти отличился Миле Йединак. Причем сделал он это после просмотра видеоповтора главным судьей испанцем Матеу Лаосом.

Во втором тайме чуть активнее были австралийцы, в то время как датчане пытались забить на контратаках. Но счет остался прежним - 1:1.

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