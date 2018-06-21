Экспорт товаров между Беларусью и Удмуртией увеличился в два раза

Экспорт товаров между Удмуртией и Беларусью увеличился в два раза. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Александр Свинин.

- В 2017 году по отношению к 2016 году мы на 11 миллионов долларов увеличили экспорт продукции Удмуртской Республики в Республику Беларусь, а в первом квартале 2018 года этот экспорт увеличился уже в два раза по отношению к такому же периоду прошлого года - с трех до шести миллионов долларов, - сказал Свинин.

Он также добавил, что Беларусь занимает седьмое место среди всех стран-экспортеров Удмуртии и является одним из ключевых бизнес-партнеров.

- Хочу отметить, что все цифры, которые я назвал - это несырьевой экспорт. Мы экспортируем продукцию машиностроения наших металлообрабатывающих предприятий. Как магистральное направление сотрудничества видим сельское хозяйство, - подытожил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

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