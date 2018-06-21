Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентины и Хорватии

Диего Марадона, как ожидается, посетит сегодняшний матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии, который в 21.00 по московскому времени начнется в Нижнем Новгороде.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, отметивший, что самолет "скоро уже приземлится".

По словам чиновника, на стадионе ожидается аншлаг. Арена вмещает 45 тысяч зрителей, около 10 тысяч составят болельщики Аргентины, около 5 тысяч - хорваты. Остальные места займут россияне и фанаты из других стран.

Отметим, что сейчас болельщики обеих сборных активно стягиваются в центр города, распевают песни и фотографируются с местными достопримечательностями. В фан-зоне на площади Минина и Пожарского они смогут не только посмотреть матчи сегодняшнего дня, но и послушать выступления музыкантов. С 17.00 до 17.40 перед болельщиками выступит группа Pendulum, с 20.00 до 20.30 - Cover-band Kashtany iz Berlina

Кстати



Чуть ранее на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде состоялся товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии. Бело-голубые победили со счетом 6:1, возможно, потому что в составе их команды на площадке появились сразу два "Месси". Все участники матча получили сувениры с символикой ЧМ-2018 от города-организатора чемпионата.