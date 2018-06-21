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21.06.2018 15:02
Рубрика: В мире

Марадона приедет в Нижний Новгород на матч Аргентины и Хорватии

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Диего Марадона, как ожидается, посетит сегодняшний матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии, который в 21.00 по московскому времени начнется в Нижнем Новгороде.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
На Красной площади открылся Парк футбола ЧМ-2018

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, отметивший, что самолет "скоро уже приземлится".

По словам чиновника, на стадионе ожидается аншлаг. Арена вмещает 45 тысяч зрителей, около 10 тысяч составят болельщики Аргентины, около 5 тысяч - хорваты. Остальные места займут россияне и фанаты из других стран.

Отметим, что сейчас болельщики обеих сборных активно стягиваются в центр города, распевают песни и фотографируются с местными достопримечательностями. В фан-зоне на площади Минина и Пожарского они смогут не только посмотреть матчи сегодняшнего дня, но и послушать выступления музыкантов. С 17.00 до 17.40 перед болельщиками выступит группа Pendulum, с 20.00 до 20.30 - Cover-band Kashtany iz Berlina

Кстати

Чуть ранее на спортивной площадке Гребного канала в Нижнем Новгороде состоялся товарищеский матч по пляжному футболу между болельщиками Аргентины и Хорватии. Бело-голубые победили со счетом 6:1, возможно, потому что в составе их команды на площадке появились сразу два "Месси". Все участники матча получили сувениры с символикой ЧМ-2018 от города-организатора чемпионата.

Фото: Дмитрий Гуськов/РГ
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