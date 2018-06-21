Мордовский университет вошел в десятку лучших вузов ПФО

Мордовский госуниверситет вновь вошел в число лучших вузов России. В общем рейтинге он занял 67 позицию, среди классических вузов – 18-е место и десятое – среди вузов ПФО.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба МГУ им. Огарева. Результаты седьмого ежегодного рейтинга 100 лучших вузов России были представлены рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) на VI Международном форуме ведущих вузов "Глобальная конкурентоспособность".

Следует отметить, что для исследования были отобраны 145 вузов. В число 100 лучших вузов России в 2018-м вошли сразу 34 организации столичного региона, 13 медицинских вузов, а также монопрофильные вузы.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В качестве статистической информации использованы данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.