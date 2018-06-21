170 тысяч жителей Нижегородской области по данным регионального правительства остались без света в предпоследний день мая. Поэтому вопросы электроснабжения стали особенно актуальными в начале июня.

Больше суток в отключке

Прошу разъяснить причину 26-часового отключения электричества (с 22.50 3 июня до 02.35 5 июня) в жилом комплексе "Зенит". Будет ли сделан жильцам перерасчет по оплате коммунальных услуг, поскольку все это время на верхних этажах не было воды, не на чем было приготовить пищу.

Анна Колмакова, Нижний Новгород

Нина Куликова, директор ООО "Нагорная управляющая компания" (НУК):

- 3 июня 2018 года произошла авария на высоковольтной сети 10 киловольт, питающей жилой комплекс "Зенит". Сообщение об аварии, случившейся на участке, находящемся в зоне ответственности и под обслуживанием сетевой организации, было получено в 23.20. После получения сообщения инженерные службы приступили к ликвидации повреждения питающего кабеля.

Для обеспечения жизнедеятельности жилых домов в ЖК "Зенит" были доставлены дизельные генераторы, от которых осуществлялось электроснабжение жилых домов все время до устранения аварии. НУК в соответствии с регламентом в первую очередь восстановила работу систем безопасности (пожаротушения и дымоудаления) и систем жизнеобеспечения домов. К 11.00 4 июня была восстановлена подача воды в квартиры и включено освещение мест общественного пользования. Остаточную мощность генераторов направили на подачу электроэнергии в квартиры. Электроснабжение квартир производилось по веерной схеме либо в режиме подачи ограниченной мощности в зависимости от схемы электроснабжения каждого конкретного дома. Указанный режим электроснабжения поддерживался вплоть до ликвидации аварии и восстановления подачи электроэнергии по штатной схеме. Полное восстановление электроснабжения на территории ЖК "Зенит" было произведено в 01.00 5 июня.

Вопрос о перерасчете платы за коммунальные услуги будет рассматриваться по факту обращения жителей при наличии обоснованных оснований для его проведения. Руководством ООО "Нагорная управляющая компания" проанализированы как причины возникновения нештатной ситуации, так и слаженность работы всех ответственных служб по ее ликвидации. Считаем, что полученный опыт позволит нам минимизировать вероятность повторения аварии, а в случае возникновения - более слаженно и оперативно ее ликвидировать.

Как предъявить претензии

Кто несет ответственность за выход из строя бытовой техники при скачках напряжения? Каков алгоритм действий потребителя при предъявлении претензий?

Юрий Кудрявцев, Нижний Новгород

Наталия Ищенко, специалист отдела по работе с общественностью ПАО "ТНС энерго НН":

- Определение причины, по которой произошел перепад напряжения в сетях, в большинстве случаев - дело сложное, нередко требующее судебного расследования. Потребителю при предъявлении претензий следует иметь при себе подтверждающие документы.

Рекомендуем сначала обратиться в сервисный центр и получить заключение эксперта о выходе из строя бытовой техники вследствие поставки электроэнергии ненадлежащего качества.

Если бытовая техника подлежит ремонту - потребуется документ, подтверждающий произведенный ремонт и его оплату (либо стоимость ремонта, установленную сервисным центром, если ремонт еще не произведен).

Если техника ремонту не подлежит - следует запросить заключение сервисного центра о невозможности ремонта вышедшей из строя бытовой техники, а также документ, подтверждающий ее стоимость.

Затем с данными документами (включая товарные чеки, гарантийные талоны, технические паспорта) следует обратиться в ближайший офис ООО "ТНС энерго НН" с заявлением на возмещение ущерба, причиненного вследствие перепада напряжения в электрических сетях. В заявлении нужно будет указать точный адрес и время выхода бытовой техники из строя.

Солнышко - даром, да аккумуляторы недешевы

Что кроме солнечных батарей необходимо для обеспечения энергопотребления частного дома из расчета 100 киловатт-час в месяц?

Михаил Бирюков, Богородский район Нижегородской области

Андрей Сомсин, руководитель отдела развития центра электронных коммуникаций:

- Потребуется инвертор (устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. - Прим. "РГ") мощностью 3 киловатта, аккумуляторные батареи емкостью 400 ампер-часов, панели солнечные. Для нашей климатической зоны площадь батарей в летнее время должна быть не менее 9 квадратных метров. Зимой - вдвое больше, поскольку в пасмурную погоду их эффективность ниже.

Для установки инвертора и аккумуляторных батарей нужно отдельное помещение. Обслуживать собственно солнечные панели необходимости нет: угол установки батарей в наших широтах составляет 60-65 градусов, на таком уклоне ни листва, ни снег не задержатся. Град панелям не страшен, а от пыли их можно освободить обычной мойкой высокого давления.

Что касается цены устройств, то инвертор и аккумуляторы обойдутся по 45-50 тысяч рублей, солнечные батареи - по 8 тысяч рублей за квадратный метр. Итого примерно 170 тысяч рублей без учета монтажа оборудования. Стоимость его установки и пуско-наладки - еще порядка 50 тысяч рублей.

Купил генератор, что дальше делать?

На даче из-за грозы часто отключают электроэнергию. Решил купить электрогенератор. Нужно ли для установки какое-то разрешение или его можно включить в сеть как утюг?

Андрей Петров, Киров

Андрей Пушкарев, главный инженер филиала "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья":

- В весенне-летний дачный период многие жители Кировской области используют дизельные или бензиновые генераторы, которые позволяют осуществить питание потребителей независимо от энергосистемы. Для того чтобы избежать риска, порой даже опасного для жизни, производить установку резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) необходимо строго с учетом выполнения требований "Правил устройства электроустановок", инструкций завода-изготовителя и других нормативно-технических документов.

Устанавливая индивидуальные системы электроснабжения, жизненно важно соблюдать следующие правила. Все владельцы генераторов должны заключить эксплуатационное соглашение с электросетевой организацией, в котором оговариваются характеристики РИСЭ, разрешенная схема подключения, а также регламентируются другие вопросы безопасного использования оборудования.

Для регистрации РИСЭ должна быть подана заявка и представлены документы в сетевую организацию с указанием его типа, установленной мощности, номинального напряжения. Одновременно с заявкой представляется однолинейная схема подключения РИСЭ с указанием места обеспечения эксплуатационного разрыва и подробной схемы переключающего устройства (для передвижных электростанций - по всем местам подключения).

Подключение генератора к основной электросети должно быть в обязательном порядке согласовано с электросетевой компанией, нельзя изменять схему подключения РИСЭ к электрическим сетям энергосистемы без согласования с энергетиками. Любое несогласованное подключение РИСЭ несет прямую угрозу поражения электрическим током как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, которые в это время могут производить работы на сетевом оборудовании. Категорически запрещена подача напряжения от РИСЭ при не отключенном вводе от основного источника питания. Исключить ошибочную подачу напряжения от РИСЭ в сеть энергосистемы можно, установив переключатели или специальные пускатели, снабженные блокировками.

РИСЭ должны проходить проверки, техническое обслуживание, периодические измерения, планово-предупредительные ремонты в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. Не забывайте, что, нарушая нормативные требования по подключению резервных источников электроснабжения к внутренним сетям, вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь окружающих, а также можете нарушить электроснабжение других потребителей.