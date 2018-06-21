На сегодняшний день общая сумма задолженности потребителей - физических лиц перед компанией "Новогор-Прикамье" составляет 224 миллиона рублей. На начало 2017 года она равнялась 178 миллионам, на начало 2018 года - 203 миллионам рублей.

Коммунальщики поясняют рост задолженности этой категории абонентов тем, что за прошедший год увеличилось количество потребителей, перешедших на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. Динамика увеличения долга не может устраивать поставщика ресурсов. Накопленные долги затрудняют компании текущее обслуживание сетей, так как при устранении аварийных ситуаций нередко приходится покупать дополнительное оборудование и проводить внеплановые работы. Поэтому для "Новогора" очень важно, чтобы все услуги оплачивались своевременно и полностью.

Накануне сезона отпусков в компании напоминают о необходимости погасить задолженность за предоставленные услуги водоснабжения и водоотведения, обезопасив себя таким образом от неблагоприятных последствий. Ведь нередко должников ограничивают в выезде за границу. Узнать о своей задолженности можно в платежных документах, выставляемых компанией, в личном кабинете на сайте www.novogor.perm.ru, а также в офисах компании, адреса которых указаны в квитанциях. Кстати, многие добросовестные плательщики вносят авансовые платежи для того, чтобы за летний период не накопить долгов.

Удобнее всего оплатить задолженность через личный кабинет на сайте компании или в офисах "Новогора".

В случае невозможности погасить всю задолженность сразу компания предлагает заключить соглашение о рассрочке долга с графиком платежей. Сделать это можно в любом отделении, которое работает с физическими лицами (при себе необходимо иметь паспорт, документы о праве собственности, справку о составе семьи).

Недобросовестным абонентам, забывающим своевременно оплатить потребленные ресурсы, сотрудники "Новогора" регулярно напоминают об их обязанности. Должники получают sms-сообщения с просьбой погасить имеющуюся задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения. Сотрудники коммунального оператора также обзванивают тех, кто не соблюдает платежную дисциплину, направляют требования об оплате, претензии, обращаются в суд.

Так, только с начала 2018 года в суды Перми подано более двух тысяч исков о взыскании задолженности. На сегодняшний день имеется 2225 положительных решений по подобным искам. Непосредственно в исковом производстве находится 4285 дел. Кроме того, "Новогор" тесно сотрудничает со службой судебных приставов, банками, пенсионным фондом для взыскания средств по исполнительным документам.

Одним из действенных способов воздействия на должников является ограничение водоотведения. С начала года направлено около 200 уведомлений с предупреждением об ограничении. Получив их, большинство потребителей стараются погасить образовавшуюся задолженность и не лишаться комфортных условий. Так, из 200 потребителей, которые получили уведомления, 76 процентов сразу же погасили задолженность. В то же время 33 потребителя довели ситуацию до крайней стадии - подверглись ограничению водоотведения. В результате им пришлось не только гасить свои долги, но и оплачивать дополнительные расходы компании на ограничение водоотведения.

Специалисты "Новогора" также напоминают, что за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения будут начисляться и предъявляться к оплате пени (в соответствии с действующим законодательством). Так или иначе, но каждому должнику необходимо понимать, что быть недобросовестным плательщиком невыгодно. Помимо расходов за услуги водоснабжения и водоотведения при взыскании задолженности потребитель понесет дополнительные затраты по начисленным пеням, расходам на отключение водоотведения, судебные расходы, исполнительские сборы.

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